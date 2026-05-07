FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UPOZORENJE GRAĐANIMA /

Hakiran službeni e-mail Grada Karlovca: 'Poslan je veći broj poruka, ne otvarajte ih'

Hakiran službeni e-mail Grada Karlovca: 'Poslan je veći broj poruka, ne otvarajte ih'
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Građanima su savjetovali da nipošto ne otvaraju privitke i poveznice iz maila i da poruku izbrišu

7.5.2026.
18:25
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Nepoznate osobe hakirale su službeni mail Grada Karlovca i poslale neželjenu poštu na više adresa, potvrdili su iz Grada u četvrtak i apelirale na sve koji su eventualno dobili neželjeni e-mail da ga ne otvaraju. 

"Tijekom jučerašnjeg dana zabilježena je kompromitacija elektroničke pošte te neovlašten pristup jednom od službenih korisničkih računa (e-maila). S navedenog računa odaslane su poruke na veći broj adresa", izvijestio je Grad, prenosi KA portal. 

Građanima su savjetovali da nipošto ne otvaraju privitke i poveznice iz maila i da poruku izbrišu. 

Nakon što su shvatili da im je e-mail hakiran, iz grada su, kažu, poduzeli sigurnosne mjere te su obavijestili nadležne službe. 

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi koji su slali dojave o bombama osumnjičeni za terorizam: Troje uhićenih, jedan je punoljetan

Hakerski NapadEmailKarlovacGradUpozorenje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike