Hakiran službeni e-mail Grada Karlovca: 'Poslan je veći broj poruka, ne otvarajte ih'

Nepoznate osobe hakirale su službeni mail Grada Karlovca i poslale neželjenu poštu na više adresa, potvrdili su iz Grada u četvrtak i apelirale na sve koji su eventualno dobili neželjeni e-mail da ga ne otvaraju.

"Tijekom jučerašnjeg dana zabilježena je kompromitacija elektroničke pošte te neovlašten pristup jednom od službenih korisničkih računa (e-maila). S navedenog računa odaslane su poruke na veći broj adresa", izvijestio je Grad, prenosi KA portal.

Građanima su savjetovali da nipošto ne otvaraju privitke i poveznice iz maila i da poruku izbrišu.

Nakon što su shvatili da im je e-mail hakiran, iz grada su, kažu, poduzeli sigurnosne mjere te su obavijestili nadležne službe.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi koji su slali dojave o bombama osumnjičeni za terorizam: Troje uhićenih, jedan je punoljetan