Tragedija kod Karlovca: U Mrežnici pronađena mrtva tijela, izvlačili ih HGSS-ovci

Dugoreški policajci u utorak predvečer na slapu u Mrežnici na području Gornjeg Zvečaja uočili su mrtvo tijelo, a kada su na teren izašli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) uočeno je još jedno tijelo nepoznate osobe, izvijestila je u srijedu karlovačka policija.

Nakon što su policajci uočili prvo mrtvo tijelo nepoznate muške osobe, na mjesto događaja izašli su pripadnici HGSS-a, koji su ga izvukli na obalu. Tom prilikom u rijeci su uočili još jedno tijelo nepoznate muške osobe, koje su također izvukli na obalu.

Na mjestu događaja proveden je očevid, a slijede daljnje kriminalističko istraživanje i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba, izvijestila je policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na mjestu gdje su preminula četiri migranta: 'Zaključavamo se, i djeca se boje'