Migranti kod Karlovca ugušili se u vozilu? Krijumčar ih prevozio u nehumanim uvjetima

Karlovačka policija pokušava otkriti što se kasno sinoć dogodilo na području općine Netretić, gdje su pronađena četvorica preminulih migranata.

Dojavu da se veća skupina migranata nalazi na tom području, policija je zaprimila poslije 22.30 sati. Na mjestu su uz preminule muškarce zatekli još dvojicu migranata lošeg zdravstvenog stanja i muškarca koji im je pomagao.

Za sada je utvrđeno da ih je ondje ostavio nepoznati vozač u teretnom automobilu i da su se migranti žalili na nehumane uvjete tijekom vožnje.

'Traže nešto bolje pa nastradaju'

"Katastrofa, ali evo nisam tu da sudim zbilja što je bilo, ali generalno mi je sve to zastrašujuće", rekla je Bojana iz Netretića.

"Žao mi je jer idu za boljim životom, je l' tako? Idu kod nas za boljim životom, idu tražit nešto bolje i onda još nastradaju", rekla je Nataša Muanović, Netretić.

"PU karlovačka zadnjih 4 mjeseca definitivno bilježi povećanje krijumčarenja. Tako imamo za prva 4 mjeseca ove godine povećanje od 98 posto, konkretno u brojkama, prošle godine je to bilo 49 slučajeva, ove godine je to 97. Također, ono što je zanimljivo, bilježimo povećan broj krijumčara, i to od 108 posto, prošle godine ih je bilo 50, ove godine 104", rekao je Romano Benković, voditelj Službe kriminalističke policije PU karlovačke.

Preminuli zbog gušenja?

Policija i dalje traga za nepoznatim krijumčarem, po selima i brdima u okolici Karlovca i Netretića.

Ono što se ovdje dogodilo jest da su stradali migranti zbog nehumanog načine na koji ih se prevozilo s jedne točke na drugu. U ovom slučaju nije kriva rijeka jer je Kupa sada jako plitka i ona se može prehodati.

Prema neslužbenim informacijama, migranti su se ugušili zato što je više desetaka ljudi bilo u vozilu koje je premalo i nije ni predviđeno za prijevoz ljudi, objasnio je Boris Mišević koji se javio s mjesta gdje se dogodila tragedija. Preminulo je četvero ljudi, a dvoje je još uvijek u vrlo teškom zdravstvenom stanju.