FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS KOD KARLOVCA /

Pronađena četiri tijela: Policija objavila detalje

Pronađena četiri tijela: Policija objavila detalje
×
Foto: Ilustracija/Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba

4.5.2026.
10:30
Andrea Vlašić
Ilustracija/Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Karlovačka policija je sinoć, oko 22.30 sati, zaprimila dojavu da se na području općine Netretić, u naselju Donje Prilišće, nalazi veća skupina migranata. Na mjesto događaja je odmah upućena policija koja je pronašla četiri mrtve muške osobe, dvije muške osobe lošeg zdravstvenog stanja, koje su odmah prevezene u zdravstvenu ustanovu, te jednu mušku osobu koja je pomagala unesrećenima. 

Daljnjim postupanjem policije u neposrednoj blizini mjesta događaja i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom, zatečeno je 12 stranih državljana te je tako ukupno 13 stranih državljana prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.

Za sada je utvrđeno da ih je na mjestu pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu te je, nakon što je iskrcao strane državljane koji su izjavili da su bili izloženi nehumanim uvjetima tijekom vožnje, napustio navedeno mjesto. Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica. 

S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja zbog sumnje u počinje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma te kaznenog djela Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti u svezi s kaznenim djelom Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba.

KarlovacMigrantiMrtva TijelaGranica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike