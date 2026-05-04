Pronađena četiri tijela: Policija objavila detalje

Karlovačka policija je sinoć, oko 22.30 sati, zaprimila dojavu da se na području općine Netretić, u naselju Donje Prilišće, nalazi veća skupina migranata. Na mjesto događaja je odmah upućena policija koja je pronašla četiri mrtve muške osobe, dvije muške osobe lošeg zdravstvenog stanja, koje su odmah prevezene u zdravstvenu ustanovu, te jednu mušku osobu koja je pomagala unesrećenima.

Daljnjim postupanjem policije u neposrednoj blizini mjesta događaja i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom, zatečeno je 12 stranih državljana te je tako ukupno 13 stranih državljana prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.

Za sada je utvrđeno da ih je na mjestu pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu te je, nakon što je iskrcao strane državljane koji su izjavili da su bili izloženi nehumanim uvjetima tijekom vožnje, napustio navedeno mjesto. Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica.

S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja zbog sumnje u počinje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma te kaznenog djela Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti u svezi s kaznenim djelom Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba.