U samo sat i pol troje pijanih uzrokovalo nesreće u Karlovcu, rekorder imao 2,35 promila!

Na području Karlovca policija je u petak, u svega sat i pol vremena, isključila čak troje sudionika u prometu koji su vozili pod utjecajem alkohola, javlja Policijska uprava karlovačka.

Niz je započeo u 15 sati u karlovačkoj ulici Strmački dol. Tamo je 31-godišnji biciklist, pod utjecajem alkohola od 2,20 g/kg, zbog nedržanja dovoljne udaljenosti od desnog ruba kolnika udario u stražnji dio parkiranog automobila u vlasništvu 76-godišnjakinje. Od jačine udarca 31-godišnjak je pao s bicikla te je lakše ozlijeđen. Zbog počinjenih prometnih prekršaja bit će mu izdan prekršajni nalog.

Samo pola sata kasnije, u 15.30 sati u ulici Frana Kurelca u Karlovcu, 29-godišnja vozačica prouzročila je sudar s 2,24 promila alkohola u krvi. Zbog nedržanja razmaka udarila je u vozilo ispred sebe i uzrokovala materijalnu štetu. Vozačica je odmah isključena iz prometa i smještena u posebne prostorije policije do otriježnjenja, a također joj slijedi prekršajni nalog.

Kaotično popodne završilo je u općini Krnjak, gdje je u 16.35 sati 35-godišnjak s čak 2,35 promila izgubio nadzor nad vozilom. Prešao je u suprotnu traku i udario u automobil slovenskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. I u ovom je slučaju nastala materijalna šteta, a pijani vozač je, baš kao i prethodna vozačica, završio na triježnjenju u policijskoj postaji uz prekršajni nalog.

