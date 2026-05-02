FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAZNA? ZANEMARIVA

Pijani vozač (51) zabio se u stado ovaca kraj Belog Manastira: Njih 20 nije preživjelo

Pijani vozač (51) zabio se u stado ovaca kraj Belog Manastira: Njih 20 nije preživjelo
×
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija

Prometna nesreća dogodila se na području nadležnosti PP Beli Manastir

2.5.2026.
9:00
Tajana Gvardiol
Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

PU osječko baranjska izvijestila je o prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 17 sati na nerazvrstanoj cesti u blizini mjesta Jagodnjak. Vozač pod utjecajem alkohola naletio je na stado ovaca. Iako su naglasili da u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba nego je samo nastala materijalna šteta na vozilu, čak 20 ovaca nije preživjelo. 

Očevidom policijskih službenika Policijske postaje Beli Manastir utvrđeno je da se prometna nesreća dogodila kada se 51-godišnjak upravljajući osobnim automobilom osječkih registarskih oznaka kretao vodoobrambenim nasipom u blizini mjesta Jagodnjak prilikom čega brzinu kretanja vozila nije prilagodio stanju i uvjetima na cesti zbog čega nije pravovremeno zaustavio vozilo te je vozilom udario u stado ovaca koje je 54-godišnji vlasnik vodio na ispašu.

U prometnoj nesreći uginulo je dvadeset ovaca. Vozač je alkotestiran te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,30 promila. Smješten je u prostorije policije do otriježnjenja. Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču je naplaćena kazna od 130 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola, protiv njega slijedi prekršajni nalog s kaznom od 660 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije na dva mjeseca, a po pravomoćnosti biti će mu određena i četiri negativna prekršajna boda.

Prometna NesrećaSudarOvcePijani VozačJagodnjak
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike