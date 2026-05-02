Pijani vozač (51) zabio se u stado ovaca kraj Belog Manastira: Njih 20 nije preživjelo

PU osječko baranjska izvijestila je o prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 17 sati na nerazvrstanoj cesti u blizini mjesta Jagodnjak. Vozač pod utjecajem alkohola naletio je na stado ovaca. Iako su naglasili da u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba nego je samo nastala materijalna šteta na vozilu, čak 20 ovaca nije preživjelo.

Očevidom policijskih službenika Policijske postaje Beli Manastir utvrđeno je da se prometna nesreća dogodila kada se 51-godišnjak upravljajući osobnim automobilom osječkih registarskih oznaka kretao vodoobrambenim nasipom u blizini mjesta Jagodnjak prilikom čega brzinu kretanja vozila nije prilagodio stanju i uvjetima na cesti zbog čega nije pravovremeno zaustavio vozilo te je vozilom udario u stado ovaca koje je 54-godišnji vlasnik vodio na ispašu.

U prometnoj nesreći uginulo je dvadeset ovaca. Vozač je alkotestiran te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,30 promila. Smješten je u prostorije policije do otriježnjenja. Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču je naplaćena kazna od 130 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola, protiv njega slijedi prekršajni nalog s kaznom od 660 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije na dva mjeseca, a po pravomoćnosti biti će mu određena i četiri negativna prekršajna boda.

