FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLICIJA ISTRAŽUJE INCIDENT /

Užas u središtu Tokija: Muškarac sprejem proširio nepoznatu tvar, 20 ljudi ozlijeđeno

Užas u središtu Tokija: Muškarac sprejem proširio nepoznatu tvar, 20 ljudi ozlijeđeno
×
Foto: Yudai Kato/Jiji Press Photo/Profimedia

Ulice oko zgrade u okrugu Ginza, sjedištu mnogih luksuznih brendova, zatvorene su nakon incidenta, a vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći su poredana po cesti

25.5.2026.
10:31
Hina
Yudai Kato/Jiji Press Photo/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Oko 20 osoba je ozlijeđenom u luksuznom trgovačkom centru u središtu Tokija nakon što je muškarac sprejem proširio nepoznatu tvar, kazali su policijski i vatrogasni dužnosnici u ponedjeljak.

Glasnogovornik tokijske policije Yusuke Koide rekao je za AFP da je muškarac poprskao prostor oko bankomata u prizemlju zgrade, a lokalni vatrogasni dužnosnik je kazao da je "oko 20 osoba ozlijeđeno" nakon izvješća o "neugodnom mirisu" u popularnom turističkom području.

Ulice oko zgrade u okrugu Ginza, sjedištu mnogih luksuznih brendova, zatvorene su nakon incidenta, a vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći su poredana po cesti. Međutim, prolaznici, uglavnom turisti, mogli su nastaviti šetati pločnikom na drugoj strani ulice.

Intervenirala hitna pomoć

Novinar AFP-a na mjestu događaja vidio je dvije osobe koje su unosili u vozilo hitne pomoći dok su vatrogasci i dužnosnici u zaštitnim odijelima ispraćali ljude iz trgovačkog centra kako bi ih se pregledalo u specijaliziranim vozilima.

Javna televizija NHK je objavila da je vjerojatno riječ o lakšim ozljedama. Policija istražuje uzrok incidenta, kazao je vatrogasni dužnosnik na mjestu događaja, no nije pružio daljnje pojedinosti.

TokioSprejIncident
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike