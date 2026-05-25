JUTARNJA GUŽVA /

Kaos na zagrebačkoj obilaznici, kolona duga 10 kilometara

Foto: Screenshot HAK

Provjerite stanje na cestama

25.5.2026.
8:39
danas.hrHina
Povremena su usporavanja i zastoji zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK), a vozače pozivaju na strpljenje

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, vozi se u koloni dugoj oko deset kilometara.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane te između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Stanje na autocestama

Slično je i na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje,  a kolona je duga oko tri kilometra.

Zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba kolona je duga oko jedan kilometar.

Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom.

GužvaKolonaPrometna NesrećaZagrebačka Obilaznica
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
