Kaos na zagrebačkoj obilaznici, kolona duga 10 kilometara

Povremena su usporavanja i zastoji zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK), a vozače pozivaju na strpljenje

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, vozi se u koloni dugoj oko deset kilometara.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane te između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Stanje na autocestama

Slično je i na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje, a kolona je duga oko tri kilometra.

Zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba kolona je duga oko jedan kilometar.

Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom.