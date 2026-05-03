Kaos na cestama nakon produženog vikenda! Iz HAC-a poručuju: 'Oni su barem išli na godišnji...'

Gužve i kolone na većini prometnica obilježile su kraj produljenog vikenda. Kako su prometni problemi počeli već u četvrtak pri odlasku prema moru, tako je bilo i danas na povratku prema unutrašnjosti, ali i na graničnim prijelazima.

Na autocesti A1 kod Otočca u smjeru Zagreba stvorila se kolona dugačka 10 kilometara.

"Dolazim iz Splita. Također se stoji pred tunelom Sv. Rok. Vozimo se već četiri sata praktično iz Splita", rekla je Nataša iz Slovenije.

"Nadali smo se da će to ipak malo lakše proći. S djecom je nezgodno. Ali valjda ćemo nekako doći do Zagreba. Navigacija kaže sat i pol, ali to je govorila i prije sat vremena", rekao je Alen iz Zagreba.

Prekinut promet na dijelu A1

Uz gust promet, krivi su i radovi, zbog kojih je promet išao dvosmjerno jednim trakom. Pa su u HAC-u kod Otočca poslijepodne prekinuli promet prema jugu, preusmjerili te vozače na državnu cestu i time oslobodili još jednu traku za one koji su išli prema unutrašnjosti.

To je rješenje bilo dobro za putnike koji su išli prema Zagrebu, ali se ubrzo stvorila kolona s druge strane od četiri kilometra. Takva regulacija vrijedi večeras do 23 sata, a iz HAC-a navode da su to danas htjeli isprobati.

Gužve su bile i na tri mjesta gdje se izvode radovi na autocesti Rijeka-Zagreb. Kolone - do 6 kilometara.

U Hrvatskim autocestama objašnjavaju, radovi se nisu mogli prekidati. Radi se 24 sata dnevno da se završi do turističke sezone.

"Oni su barem tri dana otišli na godišnji odmor, neki ljudi nisu mogli ni to, izvode radove. Možda zvuči grubo rečeno - moramo žrtvovati neke produžene vikende i dane, ali izađimo malo iz Hrvatske u Sloveniju, Njemačku, Italiju, radovi su cijene godine", rekao je Hrvoje Ordulj, direktor Sektora za promet HAC-a.

HAK moli za strpljenje

U HAK su samo mogli pozvati vozače na strpljenje, jer je problema bilo još.

"Imamo i kolonu na Krčkom mostu prema kopnu. Najdulja je danas bila do Malinske. Također na Istarskom ipsilonu kod Kaštela i Plovanije nekih 6 kilometara", rekao je Zvonimir Vogrinc, izvjestitelj HAK-a.

Povećan je broj putnika i u trajektnoj luci Split. Uvedena je dodatna linija Split-Vis u oba smjera. Predviđene su i dodatne linije Supetar-Split.

"Zasad smo imali dvije izvanredne linije i očekujemo još. Kroz našu luku će proći 60 tisuća putnika i 16 tisuća vozila tako da možemo reći da smo jako zadovoljni", rekla je koordinatorica Jadrolinije, Jelena Ivulić.

Ovog produljenog vikenda dolazak i odlazak s mora nije bio nimalo jednostavan, a sezona i prave gužve tek stižu na domaće ceste.

Gužva na Lučkom

Velike kolone stvaraju se pred ulaskom u Zagreb i u večernjim satima, a iz HAK-a izvještavaju da je takva situacijama na svim glavnim prometnicama u Hrvatskoj.

Posebno je gust promet, s povremenim zastojima, od Bosiljeva do Lučkog, s obzirom na to da se ondje spajaju dvije autoceste - Rijeka-Zagreb i Split-Zagreb.

Do 20 sati kroz Lučko je u Zagreb ušlo 35.000 vozila, što je 4.000 vozila manje nego prošle godine na isti dan.