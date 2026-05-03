U osam mjeseci ostala bez supruga: 'Nije imao nikakve simptome, život je za življenje'

Jemma Hough, 42-godišnjakinja iz Bedfordshirea, čiji je suprug Jon preminuo samo osam mjeseci nakon što mu je dijagnosticiran terminalni rak, podijelila je svoju priču o suočavanju s tugom i spoznaji da je "život za življenje". Njezin suprug, koji prije dijagnoze nije imao "nikakve znakove" bolesti, preminuo je u 47. godini, ostavivši iza sebe bolan podsjetnik na to koliko je život nepredvidiv.

Od bolova u trbuhu do šokantne dijagnoze

Sve je počelo u ožujku 2024. godine, kada je Jon počeo osjećati bolove u trbuhu i primijetio da dobiva na težini. Par je te simptome u početku pripisivao srednjim godinama ili mogućoj intoleranciji na hranu. Jemma je ispričala kako njezin suprug nikada nije imao većih zdravstvenih problema.

"Nije imao apsolutno nikakve znakove raka. Dobio je nešto na težini, ali ulazio je u srednje godine pa smo mislili da se samo trebamo malo pripaziti i zdravije se hraniti. Stvarno nije bilo ničega što bi upućivalo na nešto ozbiljno sve dok nisu počeli bolovi u trbuhu", rekla je.

Nakon što su nalazi krvi i stolice bili uredni, vjerovali su da se radi o probavnim smetnjama. Međutim, daljnji pregledi otkrili su prisutnost tekućine u trbuhu, no liječnici su im i tada govorili kako je "rak vrlo malo vjerojatan". Tek nakon endoskopije i biopsije, par se suočio sa strašnom istinom. U srpnju 2024. PET skeniranje potvrdilo je dijagnozu: terminalni rak četvrtog stadija nepoznatog primarnog izvora, s vjerojatnim ishodištem oko želuca. Liječnici su prognozirali da mu je preostalo možda samo "nekoliko tjedana" života.

"Bio je to nadrealan trenutak. Sjedite ondje i vidite svog partnera slomljenog, a onda ste i vi slomljeni, ali se automatski prebacujete u ulogu podrške", prisjetila se Jemma.

Posljednji zajednički trenuci i borba koja je iscrpila

Jon je započeo s kemoterapijom koja je u početku djelovala kao "čarobni sok", dajući mu novi nalet energije. Nažalost, ubrzo su uslijedili teški umor, mučnina i povraćanje. U veljači 2025. liječnici su priopćili da liječenje više ne djeluje. Prijatelji su u međuvremenu pokrenuli GoFundMe kampanju i prikupili oko 6000 funti kako bi obitelji omogućili stvaranje posljednjih zajedničkih uspomena. Posjetili su Anfield kako bi Jon, rođeni Liverpoolčanin i veliki navijač, pogledao utakmicu, a zajedno su bili i u kazalištu u Londonu te u Warner Bros studiju Harryja Pottera.

To je bio njihov posljednji zajednički izlet. Nakon Božića, Jonovo se stanje značajno pogoršalo. U siječnju je Jemmi priznao da se osjeća kao "teret" i da je "mentalno odustao".

"Jon je bio shrvan. U početku je govorio: 'Možemo se boriti s ovim, vidjet ćemo što možemo učiniti i nastavit ću dokle god mogu'. No kako je vrijeme odmicalo, bio je jednostavno iscrpljen i pred kraj mu je bilo dosta svega", ispričala je Jemma.

Posljednjih mjesec dana života proveo je u hospiciju kako bi zaštitili djecu od prizora njegova pogoršanja. Jon je preminuo 24. ožujka 2025. u dobi od 47 godina.

Život nakon gubitka

Jemma je odluku da kaže njihovoj djeci – Yasmin (13), Williamu (10) i Peteru (8) – opisala kao "slamanje srca". Jon je imao i 23-godišnjeg sina Kiana iz prethodne veze. Nakon njegove smrti, odlučila je donirati njegovo tijelo za medicinska istraživanja i edukaciju na Sveučilišnoj bolnici u Nottinghamu.

"Sve se čini gotovo nadrealno, kao u snu. Pitam se: 'Jesam li to stvarno bila ja? Je li to bio dio mog života? Jesam li stvarno kroz to prošla?'", govori Jemma. "Ne znamo koliko vremena imamo. Moj suprug je imao samo 47 godina, nije bio star, nismo to očekivali i nismo imali nikakvih znakova. Jednostavno nikad ne znate."

Ova ju je tragedija, kaže, podsjetila na važnost iskorištavanja svakog trenutka. Danas, kao samohrana majka i udovica, želi potaknuti otvorenije razgovore o tuzi i podsjetiti druge da iskoriste svaku priliku.

"Uvijek sam bila pozitivna, ali ovo me natjeralo da pomislim: 'Znaš što, život je za življenje i moramo iskoristiti sve prilike'. Sretna sam što sada imam vrijeme i želim se pobrinuti da s njim učinim nešto dobro i da u njemu istinski uživam", zaključila je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Titilayo iz Nigerije doselila u Split: "Novac ovdje ima veću vrijednost"