Mislio da ima probleme s probavom: Umalo je umro zbog greške s injekcijom za mršavljenje

Otac dvoje djece koji je mislio da ima problema s vjetrovima nakon korištenja popularnih injekcija za mršavljenje ostao je šokiran kada su mu liječnici rekli da bol uzrokuje truljenje žučnog mjehura koji se morao hitno ukloniti. Edd Langmead započeo je svoj put mršavljenja u svibnju 2023. godine, nakon što se cijeli život borio s težinom, koja je u jednom trenutku dosegnula gotovo 130 kilograma.

Ovaj 44-godišnjak, koji je patio od bolova u leđima povezanih s prekomjernom težinom, obratio se svom liječniku obiteljske medicine, gdje mu je rečeno da je lista čekanja za lijekove za mršavljenje dulja od godinu dana. Očajan u potrazi za "brzim rješenjem", glazbenik je odlučio kupiti lijek Mounjaro putem internetske ljekarne i, kako kaže, vidio je "trenutne" rezultate.

Od brzog uspjeha do borbe za život

Zbog rasta cijena, Edd je pokušao s jeftinijom injekcijom za mršavljenje, no kaže da nije bila toliko učinkovita pa se vratio Mounjaru. Tvrdi da nije imao nikakvih ozbiljnih nuspojava te je u manje od godinu dana izgubio gotovo 38 kilograma, smanjivši težinu na 91 kilogram i riješivši se bolova u leđima.

No, 9. ožujka ove godine, Edd je počeo osjećati bol za koju je vjerovao da su obični vjetrovi i pokušao ju je ublažiti lijekovima bez recepta. Tri dana kasnije, njegova partnerica ga je zatekla kako se "previja od bolova" na podu te je pozvala hitnu pomoć koja ga je pod sirenama prevezla u bolnicu, piše Mirror.

Liječnici su otkrili da ima gangrenozni kolecistitis, po život opasno stanje u kojem tkivo žučnog mjehura odumire, i odmah su ga naručili za operaciju. Vjeruje se da je infekcija, koja se proširila i na njegov želudac i pluća, povezana s brzim gubitkom težine.

'Mogao sam ostaviti djecu bez oca'

Nakon što su obavili pretrage, bolničko osoblje ga je hitno odvelo na operaciju uklanjanja žučnog mjehura. U bolnici je proveo četiri dana prije nego što se vratio kući s intravenoznom antibiotskom terapijom koja je trajala deset dana.

"Kada sam izašao s operacije, nekoliko kirurga mi je reklo koliko sam sreće imao. Jedino o čemu sam mogao razmišljati bilo je da ću ostaviti svoju djecu bez oca", ispričao je Edd. "S osjećaja da sam najzdraviji otkad sam bio tinejdžer, došao sam do toga da se osjećam kao da mi je devedeset godina. Cjevčice mi vire iz tijela, ne mogu pravilno hodati ni kretati se, ne mogu leći".

Nakon svog iskustva, Edd je prestao koristiti injekcije i sada potiče sve koji ih žele koristiti da to čine isključivo preko svog liječnika obiteljske medicine kako bi bili pod nadzorom.

"Jednom kad sam saznao da je sve pošlo po zlu i da je povezano s gubitkom težine, počeo sam sumnjati i misliti da sam možda trebao pričekati sustav javnog zdravstva. Internetske tvrtke ne prikazuju vam te rizike", rekao je. "Tužno je što se to meni dogodilo na ovaj način, jer sam siguran da sam to učinio drugačije, ne bi bilo tako. Pobrinite se da redovito idete na krvne pretrage. Nije vrijedno rizika".

'Kolecistitis je rijetka nuspojava'

Proizvođač lijeka Mounjaro, tvrtka Lilly, izjavila je da je sigurnost pacijenata njihov "glavni prioritet". Njihov glasnogovornik dodao je: "U uputi o lijeku Mounjaro (tirzepatid) upozorava se da je kolecistitis (upala žučnog mjehura) rijetka nuspojava (može utjecati na jednu od sto osoba)". Naglasili su da bi se svatko tko doživi nuspojave trebao posavjetovati s liječnikom.

Akutni kolecistitis je upala žučnog mjehura koja se obično događa kada žučni kamenac blokira žučni vod. Bez liječenja, stanje može dovesti do po život opasnih komplikacija, uključujući odumiranje tkiva žučnog mjehura, što može uzrokovati ozbiljnu infekciju koja se širi tijelom.

Slučaj Edda Langmeada služi kao snažno upozorenje na potencijalne opasnosti koje prate globalnu pomamu za lijekovima za mršavljenje kada se koriste bez adekvatnog medicinskog nadzora.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'