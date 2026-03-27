Smršavjela 40 kilograma, no hejteri je zlostavljaju: 'Optužuju me da koristim injekcije'

Neki ljudi se ponašaju neprimjereno i okrutno, pa kad imate višak kilograma, nazivaju vas "debelima" te vam sugeriraju da biste trebali raditi na sebi i smršavjeti, a kad istopite kilograme, opet ste im premršavi ili vas optužuju ste si pomogli injekcijama. To je surova stvarnost današnjice koju potvrđuje i priča Britanke Naye Khan (19), koja je zbog mršavljenja prošla kroz zlostavljanje.

Ona je radikalno promijenila svoj način života, smršavjela više od 40 kilograma i umjesto pljeska dobiva sumnje. Naya iz britanskog Birminghama nakon tri godine napornog rada postala je internetska senzacija, i to u dobrom i u lošem smislu. Neki je čak nazivaju "prevaranticom".

"Kad su me prvi put optužili da koristim injekcije za mršavljenje, bila sam u šoku", priznaje Naya. "Dobila sam mnogo poruka koje me optužuju za laž i korištenje injekcija, iako sam jasno rekla da to nikada nisam učinila. Podijelila sam sve što sam radila kako bih smršavjela, uz foto i video dokaze, a ipak se i dalje suočavam s optužbama", žali se mlada brineta.

Naya tvrdi da iza njene transformacije stoje prije svega znoj i disciplina. "Prije nego što sam smršavjela, bila sam samo djevojka koja je stajala u pozadini i bila korisna samo kad je trebalo nekoga ismijati", prisjeća se Naya.

Vježbanje i dijeta donijeli su rezultate

"Nikad se nisam osjećala samopouzdano i zbog toga sam postala emocionalno slomljena. Težina mi je zaokupljala misli, a jedini način da ublažim bol bila je hrana", opisuje začarani krug u kojem se našla.

No, tri godine vježbanja u teretani i stroga dijeta donijele su rezultate. "Većinu dana provodila sam u teretani… Smanjila sam slatkiše i porcije hrane", opisuje djevojka koja priznaje da joj je motivacija ponekad padala, ali je na kraju uvijek pobijedila disciplina.

"Potpuno izbacivanje nezdrave hrane može dovesti do lošeg odnosa prema hrani. Proteini, ugljikohidrati i mikronutrijenti su moj novi dopamin", smije se.

Ni teretana na početku nije bila nimalo laka. "Kao početnica bila sam jako anksiozna. Ali podsjetila sam se da svi ovdje rade na sebi i da ih nije briga za mene", opisuje svoj put Britanka.

Danas ima jasnu poruku za svoje kritičare i one koji žele smršavjeti poput nje: "Budite strpljivi i radite to kako treba. Zašto varati kad to možete učiniti ispravno? Kalorijski deficit, dizanje utega i kardio bit će vaši najbolji prijatelji u mršavljenju", poručuje djevojka koja je umjesto čudesnih injekcija odabrala stare dobre utege i snažnu volju.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'