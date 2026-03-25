Majka ovisna o čokoladi smršavjela 42 kilograma: 'Iskreno, nisam očekivala čuda'

Majka koja se veći dio života borila s viškom kilograma izgleda deset godina mlađe nakon što se oslobodila doživotne ovisnosti o hrani i drastično smršavjela.

Danielle Tanner (41) imala je 104 kilograma i nosila konfekcijsku veličinu 48 nakon što je razvila ovisnost o čokoladi te je jela najmanje 15 čokoladica dnevno. No, nezadovoljna svojim izgledom i nakon upozorenja liječnika da je morbidno pretila, ona je počela koristiti lijek Mounjaro.

Sada, nakon što je u godinu dana izgubila više od 42 kilograma, ova blagajnica teži 62 kilograma i nosi veličinu 38. Kaže kako se osjeća i izgleda desetljeće mlađe, a u čast svoje transformacije ponovno je snimila fotografije s vjenčanja.

"Vjenčanica mi je pristajala savršeno, čak se dala uže stegnuti nego prvi put. Otkako sam smršavjela, mnogi su mi rekli da izgledam deset godina mlađe. To je možda pretjerivanje, ali prihvaćam kompliment. I doista se osjećam deset godina mlađe - imam 41 godinu, a osjećam se kao da mi je 31", ispričala je Danielle za The Sun.

Bila je skeptična prema lijekovima za mršavljenje

Prije gubitka kilograma Danielle se osjećala "odvratno". Iako je u početku bila skeptična prema lijekovima za mršavljenje, njezina borba s hranom bila je izvan kontrole.

"Injekcije za mršavljenje bile su posvuda u vijestima. Mislila sam si: 'kako glupo, sigurno možeš samo manje jesti i postići isti učinak?'. To bih rekla dok bih sjedila i trpala u sebe osmu čokoladicu", priznala je Danielle.

Čokolada je bila ključan dio njezine svakodnevne prehrane. "Nakon što bih odvela djecu u školu, pojela bih četiri čokoladna keksa i dva Twixa. Poslije ručka pojela bih osam Toffee Crisp čokoladica, pa još jednu nakon večere, a onda bih u krevetu pojela cijelu kutiju Maltesersa", opisala je.

Ipak, članci o lijeku koji "isključuje žudnju za hranom" privukli su joj pažnju. "Trebala sam da to malo čudovište u mojoj glavi zašuti. Bila sam poput alkoholičara, ali moj alkohol bila je čokolada jer se jednostavno nisam mogla zaustaviti. Bio je to nalet dopamina koji sam lovila jer si nisam mogla pomoći."

U siječnju 2025. godine Danielle se prijavila za dvanaestomjesečnu kliničku studiju koja je koristila Mounjaro.

Žudnja za hranom brzo je nestala

Iako je bila nervozna prije prve injekcije, kaže da su rezultati bili gotovo trenutni. Njezina motivacija bila je deseta godišnjica braka i san da ponovno stane u svoju vjenčanicu.

"Zvučalo je predobro da bi bilo istinito, ali mislila sam si, ne bi li bilo nevjerojatno da ponovno stanem u vjenčanicu? Činilo se kao daleki san, ali to mi je dalo poticaj. Iskreno, nisam očekivala čuda, ali vrijedilo je pokušati", rekla je.

Već prvog dana primijetila je razliku. "Žudnja za hranom" je nestala.

"Glava mi je bila tiha. Pojela sam salatu pokušavajući biti zdrava i jednostavno je nisam mogla dovršiti. Bilo je bizarno, i to je bio početak. Nisam imala ni nuspojave, samo malo mučnine prvog dana. Gotovo da nisam grickala: želja je napustila moje tijelo čim je ta mala injekcija ušla u njega. Apsolutno nisam promijenila prehranu, samo sam smanjila porcije i mislim da je zato tako dobro djelovalo", objasnila je.

Novi život ispunjen aktivnošću

Njezina borba s hranom započela je s 18 godina, nakon rođenja prvog djeteta. Tijekom godina težina joj je varirala, a nakon rođenja sina ponovno je počela tražiti utjehu u hrani. No, iako ju je suprug Ben podržavao, Danielle kaže da ju je težina sprječavala da u potpunosti uživa u životu.

"Imali bismo obiteljske izlete, a ja bih samo sjedila i gledala uz kavu dok su se oni zabavljali. Ja sam zabavna osoba i željela sam biti zabavna. Jednostavno mi se nije dalo i nisam imala nimalo motivacije", kazala je Danielle.

Kako su kilogrami nestajali, njezin se život transformirao. Počela je šetati, voziti bicikl, plivati, baviti se dvoranskim penjanjem, pa čak je i završila Ninja Warrior stazu. Do siječnja 2026. godine, kada je program završio, izgubila je ukupno 42,6 kilograma, a njezin indeks tjelesne mase (BMI) smanjio se s 42,1 na 24,9.

"Ovo za mene nije bila samo fizička promjena, već i mentalna. Ljudi kažu 'kladim se da ti je muž sretan' - i da, sretan je, ne zbog toga kako izgledam, već zato što sam ja sretnija", rekla je Danielle.

Na kraju, ima poruku za sve koji osuđuju korištenje lijekova za mršavljenje. "Muka mi je od komentara 'kad prestaneš s tim injekcijama, vratit ćeš kilograme'. Ne, nećeš, sve dok se ne vratiš starim prehrambenim navikama. Korištenje lijekova za pomoć pretilim osobama apsolutno ne bi trebalo nositi stigmu. Je li to varanje? Apsolutno ne."

