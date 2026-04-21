Nakon poroda nije mogla smršavjeti, dijagnozu je otkrila slučajno: 'Osjećala sam jaku bol'

Michelle Keith iz St. Paula u američkoj saveznoj državi Minnesoti, nakon poroda se suočila sa zdravstvenim problemom. Imala je 95 kilograma, a unatoč strogim dijetama i redovitoj tjelovježbi, nije uspijevala izgubiti na težini.

Suočena s frustracijom i izostankom liječničkih objašnjenja, rješenje je pronašla samostalnim istraživanjem na internetu, gdje je otkrila videozapis o kroničnom stanju poznatom kao lipedem.

Borba s neobjašnjivim simptomima

Michelle je prepoznala vlastite simptome, koji su se počeli javljati 2020. godine. Uz nemogućnost smanjenja tjelesne mase, kliničku sliku karakterizirala je intenzivna bol u nogama, kronično oticanje, pojava modrica bez jasnog uzroka te čak i dislokacije zglobova.

"Osjećala sam zaista jaku bol. Mislila sam da imam toliko zdravstvenih problema. Često sam završavala u bolnici zbog iščašenja zglobova, modrica i oteklina", prisjetila se.

Njezino se stanje pogoršavalo u predmenstrualnom razdoblju, kada bi potkožni čvorići oticali, a modrice nastajale i pri minimalnom pritisku na kožu. Nakon što je u siječnju 2023. godine postavila sumnju na lipedem, službena dijagnoza potvrđena je od strane vaskularnog specijalista već u veljači iste godine. Napokon je dobila objašnjenje zašto njezino tijelo nije reagiralo na konvencionalne metode kojima je pokušala izgubiti kilograme.

Simptomi lipedema

Lipedem je kronični poremećaj distribucije masnog tkiva koji se očituje abnormalnim i simetričnim nakupljanjem masnih stanica. Najčešće zahvaća donje ekstremitete, bokove i stražnjicu, a rjeđe i gornje ekstremitete. Iako se često zamjenjuje s pretilošću, ključna razlika leži u činjenici da je lipedemsko masno tkivo često bolno na dodir, otporno na dijetu i tjelovježbu te ne zahvaća stopala i dlanove. "Mast ne bi trebala biti bolna", istaknula je Michelle, naglašavajući nedostatak svijesti o lipedemu.

Ovo stanje pogađa gotovo isključivo žene, a simptomi se najčešće pojavljuju ili pogoršavaju tijekom razdoblja značajnih hormonalnih promjena, poput puberteta, trudnoće i menopauze. Takav je bio i slučaj Michelle Keith, čiji su se simptomi intenzivirali nakon poroda. Masne stanice kod osoba s lipedemom strukturno su drugačije, često su zahvaćene upalom i praćene zadržavanjem tekućine, što kompromitira normalnu funkciju limfnog sustava.

Uspostava dijagnoze i pristup liječenju

Uspostavom dijagnoze, Michelle je primijenila ciljani pristup liječenju i uspjela izgubiti više od 34 kilograma. Njezin terapijski režim sada uključuje kombinaciju protuupalne i ketogene prehrane, s naglaskom na unos piletine, ribe, jaja i obilje zelenog lisnatog povrća, uz izbjegavanje jednostavnih ugljikohidrata poput bijelog krumpira. Dnevna konzumacija kurkume i đumbira dio je strategije za smanjenje upalnih procesa u organizmu.

Osim prehrambenih promjena, za ublažavanje simptoma primjenjuje i druge metode, uključujući masažu, ručnu limfnu drenažu, suho četkanje, nošenje kompresivne odjeće te korištenje vibracijske ploče. Terapijski plan nadopunjen je i lijekom tirzepatidom, koji je doprinio smanjenju boli i oteklina.

Svoje iskustvo i proces oporavka danas aktivno dijeli putem društvenih mreža s ciljem podizanja svijesti o lipedemu i pružanja podrške. "Mnogi zdravstveni djelatnici samo vam kažu da odete kući i smršavite, a možda postoji nešto više od toga. Vi najbolje poznajete svoje tijelo, i ako zaista mislite da nešto nije u redu, ne odustajte od borbe za dijagnozu i sebe. Želim da ljudi znaju da nisu sami ako pate od ovoga", naglasila je.

