ZADIVLJUJUĆA TRANSFORMACIJA / Od mame koja je gubila dah u igri sa sinom do bodybuilderice: 'Puna sam energije'

Lyndsey Kelly (45) iz Boltona odlučila je posve promijeniti život nakon što je shvatila da ostaje bez daha tijekom uobičajene igre sa sinom. Kaže kako je osjetila golemi nedostatak energije kada je vaga pokazala 83 kilograma, pa je odlučila nezdrave vikend obroke zalivene alkoholom zamijeniti nutritivno uravnoteženima. Osim toga počela je redovito odlaziti u teretanu i vježbati.

To je dovelo do nevjerojatne transformacije, tijekom koje je ova mama u šest mjeseci izgubila više od 23 kg, a broj odjeće je smanjila za čak četiri. No ono najbolje je što se osjeća jačom nego ikad, a novi životni stil odveo ju je u smjeru o kojem ranije nije ni sanjala. Naime, posvetila se natjecanju u bodybuildingu na kojem je završila na petom mjestu.

'Samouvjerena sam i puna energije'

"Konačno se osjećam samouvjereno i puna energije", kaže Lyndsey, koja svoj put dijeli s pratiteljima na Instagramu (@lynds.lifts). Zahvaljujući disciplini sada bez problema trči po terenu sa sinom, održava mišiće i planira sljedeće natjecanje.

''Nikada se nisam bolje osjećala'', zaključuje uz osmijeh, te dodaje kako je u samom početku svog puta prema ovoj zadivljujućoj transformaciji smatrala da će uspije li biti bolja mama. Odbacila je masna jela, vikend kebab i vino, te svu ostalu hranu kojom se vikendom ''tješila nakon stresnog tjedna''.

'Moj um je hrana smirivala, a tijelo se mučilo'

''Prije bih se osjećala opušteno nakon obroka s puno masne hrane i čaše vina. No dok bi se um smirio osjećala sam da pati moje fizičko zdravlje. Ostaja sam bez daha dok bi se penjala stepenicama. A kada bi se moj sin poželio igrati sa mnom, uvijek sam se brinula koliko ću izdržati, a da ne kolabiram. Ponekad sam se čah stidjela same sebe zbog toga. Ne samo da sam mrzila svoj izgled, nego sam se i neprestano osjećala iscrpljeno'', priča Kelly kako je došlo do golemog preokreta u njezinoj glavi, te zaključuje kako je sada ''u najboljoj formi života''.

I iako je sve krenulo od želje da bude bolja mama ova je 45-godišnjakinja pronašla i novu, kako kaže, bolju verziju sebe zbog koje je ona sretnija. ''Jedva sam mogla vjerovati da sam ja ta mišićava, atraktivna žena na tim fotografijama. Dobila sam toliko pozitivnih komentara i poruka od pratitelja na račun moje transformacije koji također pomažu da se osjećam bolje. Sada radim na tome da se prijavim na još jedno natjecanje u bodybuildingu'', kaže.

U galeriji pogledajte kako je izgledao ovaj uspješan put do transformacije.

