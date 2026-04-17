Davali su joj 15 mjeseci života: Dijagnosticirali joj rak zbog očevog komada odjeće

Priča Heather Von St James (57) iz Minnesote tragičan je podsjetnik na opasnosti sekundarne izloženosti azbestu, koja pogađa obitelji radnika desetljećima nakon kontakta s opasnim materijalom. Nakon što je kao dijete nosila očev radni kaput, suočila se s teškom dijagnozom.

Heather je u djetinjstvu, tijekom hladnih večeri, često nosila očev kaput koji je visio pored vrata kako bi nahranila svoje zečeve. Nije bila svjesna da je tamnoplavi kaput, koji je njezin otac nosio na poslu na gradilištu, bio prekriven opasnom sivo-bijelom prašinom za koju se kasnije ispostavilo da je azbest.

Pojava simptoma i postavljanje dijagnoze

Prvi simptomi bolesti javili su se kod Heather u 36. godini, nedugo nakon rođenja njezine kćeri. Kao suvlasnica frizerskog salona, umor i povišenu temperaturu u početku je pripisivala postporođajnom oporavku i povratku na posao. Međutim, njezino stanje se pogoršavalo; osjećala je konstantnu iscrpljenost, patila od groznice te opisivala snažan pritisak u prsima.

"Nakon nekoliko tjedana, znala sam da nešto ozbiljno nije u redu. Poslala sam sestri fotografiju na kojoj smo suprug, beba i ja spavali na kauču. Nazvala me u panici i rekla da na slici izgledam kao da sam mrtva te da odmah nazovem liječnika", prisjeća se. Uslijedio je niz medicinskih pretraga, a CT snimka otkrila je tumor blizu pluća. U roku od dva tjedna potvrđena je dijagnoza pleuralnog mezotelioma, agresivnog raka plućne maramice uzrokovanog izlaganjem azbestu.

"Nisam znala što je mezoteliom, nikad nisam čula tu riječ. Liječnik je pitao je li itko u mojoj obitelji ikada radio s azbestom. Pogledala sam supruga, on je pogledao mene i rekao: 'Ovo je loše'", izjavila je Heather za Mirror.

Radikalno liječenje

Prognoza liječnika bila je poražavajuća: bez radikalne operacije preostalo joj je otprilike 15 mjeseci života. Heather, međutim, nije htjela prihvatiti takav ishod. "Bila sam u nevjerici. Pitala sam se kako se ovo može događati. Bilo je jasno da je ishod smrtonosan, no pitanje je bilo što moram učiniti da pobijedim bolest", rekla je.

Umjesto da planiraju prvi Božić sa svojom kćeri, ona i suprug Cameron otputovali su u Boston na konzultacije sa specijalistom. Ondje je podvrgnuta iznimno složenom operativnom zahvatu tijekom kojeg su joj liječnici odstranili jedno rebro, lijevo plućno krilo, pleuru zahvaćenu tumorom, srčanu ovojnicu i dio dijafragme. Uklonjeni dijelovi dijafragme i srčane ovojnice rekonstruirani su pomoću kirurškog materijala.

Operaciju, provedenu u veljači 2006., opisala je kao "najteži dan u životu". Zahvat je bio uspješan te su kirurzi uspjeli ukloniti sav vidljivi tumor. Nakon operacije, Heather je podvrgnuta inovativnoj metodi zagrijane kemoterapije, pri kojoj su joj zagrijani citostatici aplicirani izravno u prsnu šupljinu kako bi se uništile preostale mikroskopske stanice raka. "Postupak traje sat vremena tijekom kojeg vas doslovno ljuljaju naprijed-natrag. Nazivaju ga 'Shake and Bake'", pojasnila je. Liječenje je nastavljeno s četiri ciklusa standardne kemoterapije i 30 tretmana zračenjem. Od tada je u remisiji.

Opasnost izloženosti azbestu

Priča Heather Von St James služi kao tragičan primjer sekundarne izloženosti azbestu. Riječ je o fenomenu pri kojem osobe koje nisu izravno radile s opasnim materijalom obolijevaju zbog udisanja vlakana s odjeće, kose ili alata člana obitelji. Najugroženije skupine su supruge koje su prale radnu odjeću i djeca koja su bila u kontaktu s radnicima.

Opasnost je dodatno povećana dugim periodom latencije, vremenom od izloženosti do pojave simptoma, koje može trajati između 15 i 40 godina.

I Heatherin otac Roland preminuo je 2014. godine od raka bubrega, a liječnici smatraju kako je izloženost azbestu mogla biti jedan od čimbenika i u njegovom slučaju.

Život nakon bolesti i aktivizam

Danas Heather putuje svijetom kao aktivistica, podižući svijest o bolestima povezanim s azbestom i pružajući podršku novodijagnosticiranim pacijentima. Iako je njezino liječenje bilo uspješno, život s jednim plućnim krilom nosi trajne izazove.

"Lako se zadišem i brzo umaram. Ne mogu trčati, a usponi i duga stubišta predstavljaju mi problem. Imam sindrom smrznutog ramena i ne mogu u potpunosti ispružiti lijevu ruku", opisuje svoje stanje.

U vrijeme njezine dijagnoze, postojao je samo jedan dominantan protokol liječenja, dok danas pacijenti imaju znatno više terapijskih opcija. "Liječnici rijetko imaju priliku vidjeti pacijente koji prežive toliko dugo nakon dijagnoze mezotelioma. Gotovo dvadeset godina kasnije, ja sam još uvijek ovdje. Činjenica da je to moguće, da nas medicina može dovesti do ovakvih ishoda, pruža neizmjernu nadu mnogima", zaključuje Heather.

