Vino joj je promijenilo život: Prije sudbonosnog spoja otkrili joj zastrašujuću bolest

Britanka Lauren Firenze (32) iz Londona spremala se za spoj s budućim suprugom, ali umjesto toga stigao je udarac koji joj je promijenio život. Saznala je da ima rak u četvrtom stadiju, a prvo upozorenje došlo je potpuno neočekivano – uz čašu vina.

Lauren je imala 24 godine i pila s prijateljima na terasi restorana kada je iznenada osjetila oštru bol. Mislila je da je istegnula mišić, no tjedan dana kasnije sve se ponovilo nakon nekoliko gutljaja džina. ''U jednom trenutku razgovarala sam s prijateljicom, a u sljedećem sam bila u potpunoj agoniji'', opisuje strašno iskustvo.

Bol je dolazila i odlazila

Bol se javljala svaki put uz alkohol, ali bi potom nestala pa ju je Lauren ignorirala. No ubrzo je postalo ozbiljno. ''Jedne večeri imala sam najgoru reakciju do tada. Popila sam samo mali gutljaj i ruka mi je utrnula – bilo je stvarno zastrašujuće'', kaže. Kada se pojavio i jak kašalj, otišla je liječniku, a tamo je doznala zastrašujuću dijagnozu. Imala je Hodgkinov limfom u četvrtom stadiju.

''Nisam mogla vjerovati. Imala sam samo 25 godina, a jedini simptomi bili su čudna reakcija na alkohol i uporan kašalj'', priča. Šokiralo ju je i to što je dijagnozu saznala slučajno preko klinike za neplodnost. ''Srce mi se steglo“, kaže Lauren.

Ljubav ju je pronašla u najtežem trenutku

U to vrijeme u njezin život ulazi Danny (26). Kada mu je javila da ima rak, nije pobjegao. ''Kad sam saznao dijagnozu, odmah sam znao da, kako god završi, barem mogu biti dobar prijatelj'', kaže. I ostao je. ''Znao sam da će trebati više truda, ali bio sam spreman''.

Slijedile su kemoterapije, zamrzavanje jajnih stanica i spojevi s perikom. ''Kad sam bila u bolnici, jako slaba i bolesna, zvao me i rekao: ‘Znam da se ne osjećaš dobro i ne možeš razgovarati, pa ću ti pustiti glazbu.’ Plakala sam, smijala se i zaspala… mislila sam da sam najsretnija djevojka'', prisjeća se.

''Da'' su rekli na brzinu

Godine 2021. stigla je dobra vijest – remisija. Lauren i Danny nisu čekali i brzo su se vjenčali. Razlog nije bila samo njezina bolest, i njegovu obitelj pogodila je teška dijagnoza. Njegovom ocu otkriven je rak debelog crijeva u završnom stadiju. ''Život je stvarno prekratak… kad smo saznali da je bolest smrtonosna, organizirala sam vjenčanje u tri dana!'', objašnjava Lauren.

Danas pomaže ljudima u sličnoj situaciji. Godine 2023. pokrenula je podcast F THE NOISE u kojem razgovara s ljudima koji žive s rakom ili su ga preboljeli, kako bi podijelili svoja iskustva.

Nada se da će jednog dana s Dannyjem osnovati obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO Titilayo iz Nigerije doselila u Split: "Novac ovdje ima veću vrijednost"