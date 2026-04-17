On je čudo kojem su prognozirali svega dan života: 'Djeca su zurila i to me ljutilo'

Životna priča Daniela Younghusbanda s Novog Zelanda svjedoči o iznimnoj ustrajnosti i snazi volje. Iako su mu liječnici pri rođenju prognozirali tek 24 sata života, danas ima 41 godinu i živi ispunjenim životom.

Svoja iskustva dijeli na društvenim mrežama, gdje nadahnjuje brojne ljude. Njegov život potvrđuje koliko se daleko može stići unatoč teškim okolnostima, piše Need To Know.

Borba od prvog dana

Daniel je rođen težak oko 1,5 kilogram te mu je dijagnosticiran iznimno rijedak genetski poremećaj poznat kao Seckelov sindrom. Poremećaj, ponekad nazivan i "sindromom ptičje glave" zbog karakterističnih crta lica, obilježen je usporenim rastom prije i poslije rođenja te mikrocefalijom (malom glavom). Riječ je o autosomno recesivnom stanju, što znači da se javlja samo ako dijete naslijedi specifičan mutirani gen od oba roditelja.

Povijesno gledano, osobe s takvim i sličnim stanjima često su bile neshvaćene i tretirane kao atrakcije. Primjer toga je i kontroverzni film "Freaks" iz 1932. godine, u kojem su glumili stvarni cirkuski izvođači s tjelesnim razlikama, uključujući osobu sa Seckelovim sindromom poznatu kao Koo-Koo, "djevojka ptica". Film je problematizirao odnos društva prema osobama koje se smatraju drugačijima. Za Seckelov sindrom ne postoji lijek, a medicinski tretmani usmjereni su na ublažavanje zdravstvenih komplikacija.

Teško odrastanje

Još kao dijete, Daniel je shvatio da je drukčiji i da se njegova svakodnevica razlikuje od druge djece. "Tek kad sam krenuo u školu, shvatio sam da imam poteškoće i da sam drukčiji od ostale djece", prisjetio se.

U školi se suočavao s nerazumijevanjem i zadirkivanjem. "Djeca su zurila i postavljala pitanja poput 'Zašto ti je glava tako mala?' ili 'Što nije u redu s tim dječakom?', i to me ljutilo", ispričao je. Takva iskustva, iako teška, potaknula su ga na duboko promišljanje. "Pitao sam se: 'Zašto ja?' Ali nisam to mogao promijeniti pa sam se jednostavno morao naučiti nositi s tim."

Ta ga je odlučnost ojačala za cijeli život. Život sa Seckelovim sindromom donio mu je i brojne zdravstvene probleme. Tijekom godina suočio se s problemima s vidom, a dijagnosticirana mu je i mišićna miopatija. Riječ je o progresivnom stanju koje uzrokuje slabljenje mišića, što mu znatno otežava kretanje i svakodnevne aktivnosti.

"Nemam bolove, ali imam miopatiju – slabost koja trenutačno najviše pogađa noge i napreduje već oko deset godina. Što se tiče samopouzdanja, trudim se ostati pozitivan, ali često sam frustriran i zabrinut", priznaje.

Javno progovara o svom stanju

Unatoč fizičkim ograničenjima, Daniel Younghusband nije dopustio da ga dijagnoza definira. Njegova postignuća pokazuju iznimnu ustrajnost. Zahvaljujući mentalnoj snazi i upornosti, stekao je crni pojas u karateu, borilačkoj vještini koja zahtijeva visoku razinu fizičke i psihičke spremnosti. Time je pokazao da fizička ograničenja ne moraju biti prepreka za postizanje značajnih ciljeva.

Svoju je životnu priču i filozofiju opisao u autobiografiji "Čovjek sam stvara svoju sreću". Njegova glavna poruka sažeta je u rečenici: "Ono s čime ste rođeni je ono što imate, ne možete to promijeniti, ali ono što možete učiniti jest naučiti to nadvladati jer je to pravi test vaše hrabrosti." Knjiga služi kao uvid u njegov život i izvor motivacije za druge. Uz to izrađuje i nakit i tako pokazuje kreativni i poduzetnički duh. "Moram neprestano pronalaziti stvari koje mogu raditi, ali kada se jedna vrata zatvore, druga se otvore", objašnjava.

Danas je Daniel Younghusband osoba s utjecajem na društvenim mrežama, gdje ga prati velik broj ljudi koji u njemu vide izvor inspiracije. Objavama nastoji pokazati mogućnosti koje osobe s njegovim stanjem mogu ostvariti, slaveći život umjesto traženja sažaljenja. Cilj mu je osnažiti i inspirirati druge koji se suočavaju s teškoćama te ih podsjetiti da život ne bi trebao biti definiran dijagnozama ili očekivanjima okoline.

