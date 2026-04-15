Tijekom carskog reza dobila bakteriju koja jede meso: 'Dali su mi 12 sati života'

Majka četvero djece, Kelly Simmons (44), iz Great Yarmoutha u engleskom Norfolku, proživjela je noćnu moru nakon što joj se ožiljak od carskog reza inficirao rijetkom bakterijom koja jede meso. Zbog teške infekcije i njenih posljedica, devet je godina bila vezana za invalidska kolica, a svoje novorođenče nije smjela vidjeti puna tri mjeseca.

Infekcija nakon hitnog carskog reza

Kelly je hitno primljena u bolnicu u listopadu 2009. godine, kada je bila u šestom mjesecu trudnoće s četvrtim djetetom. Otkucaji srca i njoj i bebi drastično su padali, zbog čega su liječnici obavili hitan carski rez. Njezin sin rođen je tri mjeseca prerano i smješten je na intenzivnu njegu.

Otprilike dva tjedna kasnije, Kellyna je temperatura naglo porasla, a iz ožiljka na trbuhu počeo je curiti gnoj. Vraćena je u bolnicu gdje su joj liječnici dali antibiotike, no ništa nije pomagalo. Stanje joj se pogoršavalo, a rana od carskog reza počela se polako otvarati s jedne strane na drugu, piše Daily Star.

Stravična dijagnoza i posljedice

Nakon niza testova i biopsija, liječnici su otkrili da Kelly ima nekrotizirajući fasciitis, rijetku i po život opasnu infekciju poznatu kao "bakterija koja jede meso", a koja uzrokuje brzo odumiranje tkiva. Infekcija je uzrokovala potpuno otvaranje rane, a liječnici je nisu smjeli ponovno zašiti jer bi bakterija jednostavno "pojela" šavove.

"Bila sam prestravljena, jer zbog te bolesti možete izgubiti udove", ispričala je Kelly. Kasniji testovi otkrili su šokantan uzrok - infekcija je potekla od nesterilnih kirurških instrumenata korištenih tijekom operacije.

Foto: Shutterstock

Zbog straha da bi mogla biti zarazna, Kelly puna tri mjeseca nije smjela imati nikakav kontakt s novorođenim sinom. "Bilo je strašno biti odvojena od njega. Nisu mi mogli zašiti ranu jer bi je nekrotizirajući fasciitis uništio. Poslali su me kući s higijenskim uloškom pričvršćenim za trbuh kako bi zaustavili curenje gnoja", dodala je.

Dugogodišnja borba za zdravlje

Budući da je dugo bila nepokretna, mišići su joj atrofirali, zbog čega je na kraju provela devet godina u invalidskim kolicima. Prošla je i debridman, postupak uklanjanja mrtvog tkiva s trbuha, što joj je oslabilo trbušni zid i uzrokovalo trbušnu kilu. Dvije godine nakon carskog reza, operirala je kilu, no trauma od operacije izazvala je novo rijetko stanje, piodermu gangrenosum (gangrenoznu pioderma), koje uzrokuje velike i bolne čireve.

Čirevi su se inficirali i izazvali sepsu. "Liječnici su mi dali 12 sati života", prisjeća se. Srećom, uz pomoć steroida, nakon još tri mjeseca u bolnici, uspjela se oporaviti.

Nakon devet godina, Kelly je konačno ojačala dovoljno da ponovno prohoda. Međutim, prošle godine dijagnosticiran joj je funkcionalni neurološki poremećaj (FND), rijetko stanje koje utječe na živčani sustav, što ju je ponovno prikovalo za invalidska kolica.

"Obožavam hodati i plesati, a sada ne mogu ništa od toga", zaključila je bivša njegovateljica, koja zbog narušenog zdravlja više ne može raditi.

POGLEDAJTE GALERIJU

