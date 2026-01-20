Raskrinkali 'tajnu' bogatstva u Zagrebu: 'Kešom kupuju Porschee i stanove, odakle lova?!'

Jednostavno pitanje postavljeno na hrvatskom Redditu, potaknuto sve češćim prizorima skupocjenih automobila na zagrebačkim ulicama, otvorilo je Pandorinu kutiju i pokrenulo živu raspravu o izvorima bogatstva u Hrvatskoj.

Korisnik se zapitao kako je moguće da je prizor Porschea postao svakodnevica i odakle ljudima gotovina za kupnju stanova čije su cijene za većinu nedostižne, pokrenuvši time lavinu komentara koji oslikavaju složenu ekonomsku i društvenu stvarnost.

Autor objave primijetio je da su Porschei, koji su prije desetak godina bili rijetkost, danas uobičajena pojava. Ta ga je opservacija, zajedno s činjenicom da mnogi kupci nekretnina stanove plaćaju gotovinom unatoč vrtoglavim cijenama kvadrata, navela da postavi pitanje o porijeklu tog novca.

Njegovo zapažanje nije bez osnove; ekonomski podaci za Zagreb pokazuju snažan rast cijena nekretnina, što stvara paradoks u kojem je, unatoč rastu plaća, vlastiti dom za mnoge i dalje samo san, dok istovremeno raste broj onih koji si mogu priuštiti luksuz.

Mješavina legalnih poslova, nasljedstva i leasinga

Odgovori korisnika Reddita ponudili su širok spektar objašnjenja, od potpuno legalnih do onih koji zadiru duboko u sivu zonu. Mnogi su istaknuli da kombinacija dviju natprosječnih plaća u kućanstvu, pogotovo u sektorima poput IT-a, zrakoplovstva ili menadžmenta, stvara značajnu financijsku moć.

"Ja i žena radimo u IT-u, oboje imamo senior plaće. Nemamo djece, ne pušimo, ne pijemo. Uštedimo 2000 eura mjesečno bez problema. Nakon par godina, eto ti pologa za stan, a može se i za bolji auto," pojasnio je jedan komentator.

Kao važan izvor navedeni su i uspješni privatni poslovi, od građevinskih tvrtki i obrtnika poput keramičara, do iznajmljivača apartmana na obali čiji se profit često ulaže u nekretnine u glavnom gradu.

Nezaobilazan faktor je i nasljedstvo. Generacije koje nasljeđuju nekretnine od roditelja ili rodbine stječu ogroman kapital koji im omogućuje kupnju novih nekretnina bez zaduživanja.

'Nije SF, samo sreća'

"Naslijedio sam stan od bake u centru, prodao ga za 250.000 eura. Kupio manji za sebe i ostalo mi je još love. Nije znanstvena fantastika, samo sreća", iskren je bio jedan od korisnika.

Jedan od komentatora opisao je i "lančanu reakciju" na tržištu: netko proda naslijeđeni stan za gotovinu i tim novcem kupuje drugi, pa se stvara dojam da je više stanova kupljeno gotovinom, iako je sve možda pokrenuo samo jedan kredit na početku lanca. Mnogi su također naglasili da vidljivo bogatstvo često nije ono što se čini.

"Ljudi, 90% tih Porschea i Mercedesa je na leasing preko firme. Rata te ispadne kao rata za bolji Golf, a odbijaš si PDV i pravdaš trošak. Nitko to ne kupuje za keš", demistificirao je situaciju jedan od sudionika rasprave.

Tamna strana bogatstva i siva ekonomija

Rasprava je neizbježno skrenula i na mračniju stranu priče, onu o korupciji, kriminalu i utaji poreza. Mnogi korisnici vjeruju da značajan dio novca potječe iz sive ekonomije.

"Ne budimo naivni. Pogledajte samo koliko kafića zjapi prazno, a i dalje rade. To se zove pranje novca. Da ne govorim o apartmanima gdje se prijavljuje svaki treći gost", napisao je jedan od sumnjičavih komentatora. Spominjalo se pranje novca kroz ugostiteljske objekte, zamračivanje prihoda od turizma i poslovanje s gotovinom kako bi se izbjeglo plaćanje poreza.

Rasprava na Redditu oslikala je složenu sliku hrvatskog društva u kojem se isprepliću uspješne poduzetničke priče, visoko plaćeni profesionalci, nasljednici obiteljskog bogatstva, ali i oni koji navodno posluju u sivoj zoni.

Vidljivi luksuz u Zagrebu tako nije rezultat samo jednog faktora, već mozaika sastavljenog od legalnog rada, nasljedstva, pametnog financiranja i, kako sumnjaju mnogi korisnici Reddita, značajne količine novca čije je porijeklo teško pratiti.

