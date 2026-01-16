Hrvatska 'gori' zbog gorke istine, otvorili Pandorinu kutiju: 'Zašto se boje reći da kradu?'

Jednostavno pitanje postavljeno na popularnoj društvenoj mreži Reddit pokrenulo je žustru raspravu među hrvatskim korisnicima o načinu na koji se u javnom prostoru govori o korupciji.

Korisnik pod nadimkom "akara211" upitao je zašto oporbeni političari u intervjuima i debatama izbjegavaju izravno optužiti vladajuću stranku za krađu, umjesto toga koristeći se, kako navodi, "floskulama" i pasivnim formulacijama poput "radi se ovo" ili "tko će odgovarati".

Objava je potaknula lavinu komentara koji oslikavaju duboku frustraciju, cinizam, ali i podijeljenost hrvatskog društva po pitanju političke odgovornosti.

Pasivni jezik i duboko nepovjerenje

Autor objave primjećuje kako se umjesto jasne prozivke redovito koristi neodređeni oblik "radi se", čime se, prema njegovom mišljenju, zamagljuje odgovornost i umanjuje težina optužbi. "Možda kad bi se otvorenije govorilo da kradu bi ljudima i ušlo u glavu pa bi shvatili napokon", zaključuje autor, otvarajući Pandorinu kutiju osjećaja koji tinjaju u javnosti.

Rasprava koja je uslijedila brzo je pokazala da je pitanje pogodilo u srž problema. Odgovori korisnika kretali su se od ciničnih dosjetki do dubljih analiza društvenog mentaliteta. Jedan od najpopularnijih komentara sažima opće nepovjerenje u cijelu političku klasu jednostavnom rečenicom: "Zato jer čekaju svoj red" Drugi su se nadovezali tvrdnjom da korupcija nije ekskluzivna za jednu stranku, već je raširen problem.

"Kradu i ovi drugi, krali bi i više da su na vlasti", napisao je jedan korisnik, ilustrirajući svoje stajalište primjerima iz svakodnevnog života, poput izbjegavanja izdavanja računa u kafićima ili kod privatnih liječnika, sugerirajući da je problem sistemski i kulturološki. "Krađa ovdje nije sramota, štoviše smatraju te budalom ako ne uzmeš, a imao si priliku", dodao je treći.

Kritika oporbe i širi kontekst afera

Iako je većina komentara bila kritična prema vladajućima, dio rasprave usmjerio se i na odgovornost oporbe. Jedan je korisnik stao u obranu HDZ-a, tvrdeći da je to "najbolja politička stranka u Hrvatskoj", a premijer Plenković "najbolja osoba za biti premijer".

Prema njegovom mišljenju, problem leži u nesposobnoj oporbi koja svoj program svodi isključivo na optužbe za korupciju, bez konkretnih rješenja. Ta je tvrdnja izazvala daljnju polemiku o tome je li problem u glasačkom tijelu ili u nedostatku kvalitetne alternative koja bi mogla kapitalizirati na brojnim aferama.

Ova internetska rasprava odvija se u kontekstu kontinuiranih korupcijskih skandala koji potresaju Hrvatsku. Prema Indeksu percepcije korupcije za 2024. godinu, koji objavljuje Transparency International, Hrvatska je ocijenjena s 47 od 100 bodova, što je svrstava među najkorumpiranije članice Europske unije. Nedavno izvješće GRECO-a, antikorupcijskog tijela Vijeća Europe, iz siječnja ove godine, također je pozvalo Hrvatsku na intenziviranje borbe protiv korupcije na najvišim razinama vlasti.

Reddit rasprava, iako neformalna, služi kao vjeran pokazatelj da građani problem prepoznaju, ali su duboko podijeljeni oko toga tko snosi odgovornost i postoji li uopće politička volja da se stvari promijene.

