Bivši radnik poznatog hrvatskog kafića otkrio bizarno pravilo: 'Nije da ne žele, nego ne smiju!'

Sjedite u kafiću, želite naručiti, ali konobar koji prolazi pored vas kao da vas ne primjećuje. Mašete, pokušavate uspostaviti kontakt očima, no bezuspješno.

Mnogima je ova situacija dobro poznata i često izaziva frustraciju, no objava na Redditu ponudila je pogled iznutra i otkrila da razlog takvog ponašanja često nije bezobrazluk, već strogo pravilo poslodavca.

Bivši konobar jednog lanca kafića u Hrvatskoj odlučio je anonimno podijeliti svoje iskustvo i stati u obranu svojih kolega. U svojoj objavi pod naslovom "Nisu konobari krivi" objasnio je kako je sustav rada organiziran tako da su konobari raspoređeni po stolovima, odnosno svatko ima svoj "rajon". Problem nastaje jer im je, prema njegovim riječima, strogo zabranjeno usluživati goste za stolovima koji nisu u njihovoj nadležnosti.

"Događalo mi se puno puta da sam radio s nekim nesposobnim koji nisu posluživali svoje goste, pa su se ti isti gosti istresali na mene", napisao je autor, dodajući: "Molio bih vas lijepo, ne budite nadrkani na konobare, jer nije da vas ne žele poslužiti, već ne smiju."

Zajednica brzo prepoznala o kome je riječ

Nije trebalo dugo da korisnici u komentarima prepoznaju o kojem je lancu kafića riječ. Mnogi su podijelili slična negativna iskustva, opisujući duge minute čekanja dok "pet konobara stoji za šankom i ne gleda tko ulazi". Jedan je korisnik slikovito opisao menadžment takvih mjesta kao ljude "kojima bi i Cedevita uspjela zagorjeti", a koji osmišljavaju pravila koja samo njima imaju smisla.

Rasprava je otkrila i dublje probleme u poslovanju. Više komentatora ustvrdilo je kako spomenuti lanac uglavnom zapošljava studente bez ugostiteljskog iskustva te da je broj zaposlenih značajno smanjen.

"Nisu ljudi krivi, već klošari bivši konobari koji kao to vode", oštar je bio jedan komentator, dodavši kako se ti mladi ljudi "ubiju od posla za nikakvu lovu". Drugi je podijelio anegdotu iz smjene gdje je jedna studentica na kraju dana imala 25 eura manjka, dok se njezin iskusniji kolega hvalio sa 190 eura napojnice.

Tko je na kraju kriv: sustav ili pojedinac?

Iako je objava izazvala suosjećanje kod dijela korisnika, koji su zaključili da je najbolje jednostavno izbjegavati takva mjesta umjesto iskaljivanja bijesa na radnicima, drugi se nisu složili. Jedan od najpopularnijih komentara istaknuo je kako gost ne bi trebao razmišljati o internoj organizaciji posla.

"Vi ste kolektiv i debile koji ne rade svoj posao morate između sebe ili dovesti u red ili leti van", poručio je, dodajući kako nakon deset do petnaest minuta ignoriranja jednostavno odlazi do šanka, izražava nezadovoljstvo i napušta lokal.

Zanimljivo je da je sustav podjele stolova, odnosno "rajona", standardna praksa u ugostiteljstvu diljem svijeta. Cilj mu je povećati učinkovitost, osigurati da svi gosti budu posluženi i pravedno rasporediti posao te napojnice.

Međutim, kako pokazuje ova rasprava, kada sustav zakaže zbog lošeg menadžmenta ili nekompetentnog osoblja, on postaje izvor frustracije i za goste i za one zaposlenike koji savjesno obavljaju svoj posao. U konačnici, čini se da problem nije u pravilima, već u njihovoj primjeni i ljudima koji bi ih trebali provoditi.

POGLEDAJTE VIDEO