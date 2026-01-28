Izgubljeni grad ispod oceana: Ništa slično dosad nije pronađeno, a sad je u opasnosti

Blizu vrha podvodne planine zapadno od Srednjoatlantskog ruba, iz tame se uzdiže nazubljeni krajolik tornjeva. Stupovi i zidovi od kremastog karbonata sjaje sablasno plavom svjetlošću, stvarajući prizor gotovo nadrealnog podvodnog grada. Visina im varira od malih stupova veličine gljiva do velikog monolita visokog 60 metara. Ovo je Izgubljeni grad.

Otkriće znanstvenika iz 2000. godine, na više od 700 metara ispod površine, Hidrotermalno polje Izgubljenog grada najduže je poznato okruženje s gejzirima u oceanima. Ništa slično dosad nije pronađeno.

Tijekom najmanje 120.000 godina, a možda i dulje, uzdignuti plašt na ovom dijelu svijeta reagirao je s morskom vodom, izbacujući vodik, metan i druge otopljene plinove u ocean. U pukotinama i šupljinama otvora polja, ugljikovodici hrane nove mikrobne zajednice čak i bez prisutnosti kisika.

Dimnjaci koji izbacuju plinove temperature do 40 °C dom su brojnim puževima i rakovima. Veće životinje poput rakova, škampi, ježinaca i jegulja rijetke su, ali su ipak prisutne. Unatoč ekstremnim uvjetima, čini se da ovo okruženje vrvi životom, a istraživači smatraju da zaslužuje našu pažnju i zaštitu.

Hidrotermalna polja: Prozor u nastanak života

Godine 2024. istraživači su najavili rekordno vađenje stijene plašta u obliku uzorka jezgre dugog 1.268 metara, iskopanog iz Hidrotermalnog polja Izgubljenog grada. Očekuje se da bi uzorak jezgre mogao pružiti ključne dokaze o tome kako je život nastao na Zemlji prije milijardi godina, u uvjetima sačuvanim u mineralima.

Iako slična hidrotermalna polja vjerojatno postoje i drugdje u oceanima svijeta, ovo je jedino koje su daljinski upravljana vozila uspjela dosad pronaći. Ugljikovodici koje proizvode otvori Izgubljenog grada nisu nastali iz atmosferskog ugljičnog dioksida ili sunčeve svjetlosti, već kemijskim reakcijama na dubokom oceanskom dnu.

Budući da su ugljikovodici građevni blokovi života, to otvara mogućnost da je život nastao u staništu poput ovog – i ne samo na našoj planeti.

Foto: University Of Washington/woods Hole Oceanographic Institution

"Ovo je primjer vrste ekosustava koji bi mogao biti aktivan na Enceladusu ili Europi upravo sada", rekao je mikrobiolog William Brazelton Ann Kusmer za Smithsonian 2018. godine, misleći na mjesece Saturna i Jupitera. "I možda na Marsu u prošlosti."

Najviši monolit nazvan Posejdon

Za razliku od podvodnih vulkanskih otvora zvanih "crni dimnjaci", koji su također spominjani kao moguća prva staništa života, ekosustav Izgubljenog grada ne ovisi o toplini magme, piše Science Alert.

Crni dimnjaci uglavnom proizvode minerale bogate željezom i sumporom, dok dimnjaci Izgubljenog grada proizvode do 100 puta više vodika i metana. Kalcitni otvori Izgubljenog grada također su znatno veći od crnih dimnjaka, što sugerira da su aktivni dulje vrijeme. Najviši od monolita nazvan je Posejdon, po grčkom bogu mora, i proteže se više od 60 metara u visinu.

Neposredno sjeveroistočno od tornja nalazi se litica s kratkim eruptivnim aktivnostima. Istraživači sa Sveučilišta u Washingtonu opisali su otvore ovdje kao "plačuće", koje izbacuju tekućinu stvarajući "skupove nježnih, višestruko razgranatih karbonatnih formacija koje se šire prema van poput izdignutih prstiju na rukama".

Nisu samo znanstvenici zaintrigirani

Godine 2018. najavljeno je da je Poljska dobila prava za rudarenje dubokog mora oko Izgubljenog grada. Iako u samom hidrotermalnom polju nema dragocjenih resursa za vađenje, uništavanje okoline grada moglo bi imati nepredviđene posljedice.

Bilo kakvi oblaci ili ispusti, izazvani rudarenjem, lako bi mogli preplaviti ovo izvanredno stanište, upozoravaju znanstvenici.

Stoga neki stručnjaci pozivaju da Izgubljeni grad bude upisan na popis svjetske baštine, kako bi se ovo prirodno čudo zaštitilo prije nego što bude prekasno.

Tijekom desetaka tisuća godina, Izgubljeni grad stoji kao svjedočanstvo trajne snage života.

