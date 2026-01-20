Znanstvenici bez odgovora: Nevidljivi zid dovodi u pitanje teoriju o nastanku svemira

Već više od desetljeća znanstvenici koji proučavaju svemir raspravljaju o mogućnosti da postoji iznimno velika struktura poznata pod nazivom Hercules–Corona Borealis.

Prema nekim procjenama, riječ je o potencijalno najvećoj formaciji ikad zabilježenoj, čije bi potvrđivanje moglo temeljito promijeniti postojeće shvaćanje svemira, piše Science.

Ključnih deset milijardi svjetlosnih godina

Za razliku od uobičajenih otkrića koja se temelje na promatranju galaksija i svemirskih objekata, ova struktura nije uočena izravno već analizom raspodjele gama-zraka, izuzetno snažnih kozmičkih eksplozija koje nastaju pri kolapsu masivnih zvijezda ili sudaru neutronskih zvijezda, i mogu se detektirati na ogromnim udaljenostima.

Još 2013. godine astronomi su primijetili neobičan obrazac: velik broj gama-zraka dolazio je iz istog dijela neba, u području zviježđa Herkula i Sjeverne krune, i to s približno jednakih udaljenosti. Takva pravilnost potaknula je sumnju da se ondje nalazi golema koncentracija materije, znatno veća od svega dosad poznatog.

Prema znanstvenim procjenama, ova struktura mogla bi se prostirati na čak deset milijardi svjetlosnih godina. Time bi daleko nadmašila sve dosad otkrivene kozmičke zidove i velike skupove galaksija, plina i prašine. Upravo ta razmjera dovodi u pitanje važeći model, koji pretpostavlja da je svemir na velikim udaljenostima uglavnom ravnomjerno raspoređen i bez izrazito dominantnih oblika.

Kontroverzna tema u astronomiji

Zbog toga je Hercules–Corona Borealis postao jedna od najkontroverznijih tema u suvremenoj astronomiji. Dio znanstvenika smatra da su statistički pokazatelji dovoljno snažni da isključe slučajnost, dok drugi upozoravaju da ograničen broj dostupnih podataka, koje mogu stvoriti neku vrstu iluziju grupiranja galaksija tamo gdje je nema.

Dodatni problem predstavlja činjenica da ovaj navodni kozmički zid nikada nije opažen kao stvarna, neprekinuta mreža galaksija, već se njegovo postojanje zaključuje isključivo neizravnim putem, na temelju energetskih signala, piše Astronomy & Astrophysic.

Unatoč skepticizmu, novija istraživanja koja se temelje na opsežnijim astronomskim podacima ponovno su ukazala na nepravilnosti u raspodjeli gama-zraka. Zbog toga se ova teorija ponovno našla u središtu znanstvenih rasprava. Očekuje se da će buduće svemirske misije i tehnološki napredniji teleskopi donijeti preciznije podatke i omogućiti konačnu provjeru ove ideje.

Bez obzira na ishod, rasprava o Hercules–Corona Borealis strukturi već je imala značajan utjecaj na astronomiju. Potaknula je nova promišljanja o granicama svemira, njegovoj evoluciji te pouzdanosti metoda kojima znanost pokušava objasniti njegovu složenu prirodu.

