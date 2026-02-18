FREEMAIL
NAKON KATARA /

Legendarni kapetan Dinama i Bobanov miljenik pred preuzimanjem grčkog velikana

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Benitez je pod velikim pritiskom i mogao bi mu presuditi već europski okršaj s Plzenom u četvrtak

18.2.2026.
19:51
Sportski.net
Marko Lukunic/PIXSELL
Igor Bišćan blizu je novog trenerskog posla, po imenu, najvećega u karijeri. Naime, mogao bi sjesti na klupu grčkog velikana Panathinaikosa.

Iako su Atenjani ne tako davno potpisali na vrlo visok četverogodišnji ugovor Rafaela Beniteza, njegova je pozicija pod velikim upitnikom. Prije nekoliko dana Panathinaikos je ispao iz grčkoga kupa, a ukupno je Rafa na klupi PAO-a u 25 utakmica upisao tek 13 pobjeda uz šest remija i poraza. 

U prvenstvu je Panathinaikos na petom mjestu sa 16 bodova zaostatka za vodećim AEK-om. Zbog svega toga je Benitez pod velikim pritiskom i mogao bi mu presuditi već europski okršaj s Plzenom u četvrtak. Grčki Sportal.gr piše kako je vodeći kandidat Igor Bišćan, legendarni kapetan i bivši trener Dinama

Uz Bišćana spominju i Leonidasa Vokolosa koji je trenutno tehnički direktor u klubu. Inače, Bišćan je u potrazi za poslom od 29. studenog 2025. kada je napustio klupu katarskog Al-Ahlija kojeg je vodio godinu i pol. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić podijelila dojmove nakon razočaravajuće utrke na Zimskim olimpijskim igrama

Igor BišćanPanathinaikosDinamo
