Trener Genka istaknuo odlične Dinamove utakmice kroz europsku povijest: 'Puno dobrih igrača'

Dinamo nakon burne grupne faze nastavlja svoj europski put. Na putu do velike osmine finala Europske lige stoji mu Genk, a prva utakmica igra se na Maksimiru u četvrtak od 18:45 sati.

Belgijci su u Zagreb stigli puni samopouzdanja i vjeruju kako mogu na uzvrat s pozitivnim rezultatom.

"Gledamo ovu utakmicu kao jednu od onih važnih koje nam slijede, ali želimo imati najbolji izbor i za nedjelju, za utakmicu sa Standardom. Obje su utakmice važne, želimo u Zagrebu ostvariti dobar rezultat, ali važna je i ova u nedjelju. U oba natjecanja bismo htjeli ostvariti ciljeve, to su dva različita natjecanja. Nemam težak izbor pri izboru momčadi, ali u mojoj glavi trenutno nije važno tko počne, a tko završi utakmicu, bitno je da budemo momčad. Prošlu su utakmicu riješili igrači s klupe, tako želimo da bude i dalje. Ozljeda nemamo, svi su na raspolaganju", rekao je trener Genka, Nicky Hayen pa se kratko osvrnuo na Dinamo:

"Ne mogu uspoređivati Dinamo ni s nama ni s drugim momčadi, ali to je klub s jako puno dobrih igrača. Dobar napadač, veznjaci, dobri na krilima. Pokazali su da mogu igrati dobar nogomet, u povijesti imaju puno odličnih utakmica u Europi."

'Želimo što dalje'

Puno se u njihovim redovima očekuje od mladog Konstantinosa Karetsasa.

"Kostas je efikasniji nego što je bio, pogotovo izvan šesnaesterca, radli smo na tome. To je njegova najveća promjena."

Na konferenciji je bio i branič Joris Kayembe, reprezentativac DR Konga.

"Atmosfera je pozitivna, naša je koncentracija je ista, bez obzira jesmo li na klupi ili igramo, svi živimo isto. Očekujemo dobru utakmicu, mi smo spremni, u dobrom smo trenutku i igrat ćemo na pobjedu. Gledamo utakmicu po utakmicu, prvo ova u Zagrebu pa onda uzvrat, ali želimo što dalje u ovom natjecanju. Naš je plan pobjeda sad, pobjeda u drugoj utakmici, onda i u idućoj rundi. Naše su ambicije sigurno da nastavimo i dalje u Europskoj ligi."

