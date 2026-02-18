Dok se čeka presuda - ulaže se u izgled: Mamić dovršio estetsku transformaciju, pogledajte fotografiju

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši prvi čovjek Dinama, Zdravko Mamić (66), ponovno je odlučio poraditi na imidžu. Nakon što je u travnju 2023. prošao prvu fazu transplantacije kose, nedavno je u Sarajevu obavio i drugi dio zahvata, piše Klix.ba.

Riječ je o tretmanu u sarajevskoj podružnici poznate turske klinike za presađivanje kose, koja je postala regionalni centar za takve estetske zahvate. Dok je prvi zahvat bio fokusiran na prednji dio vlasišta, drugi je obuhvatio potiljak, čime je proces praktički dovršen. Korištena je FUE metoda – suvremena tehnika koja uključuje presađivanje zdravih folikula s donorske regije na područja zahvaćena gubitkom kose.

Mamiću činjenica da zbog Interpolove potjernice ne smije napustiti Bosnu i Hercegovinu jer bi u suprotnom bio uhićen i izručen Hrvatskoj na izdržavanje pravomoćne kazne zatvora od šest i pol godina – očito nije predstavljala problem. Klinika se, naime, nalazi upravo u Sarajevu.

Ovo mu nije prvi estetski zahvat. Još 2016., dok je bio izvršni direktor GNK Dinamo Zagreb, podvrgnuo se mikropigmentaciji vlasišta u Zagrebu, metodi kojom se sitnim pigmentima imitira izgled gušće kose. Tada je javno hvalio rezultate i isticao zadovoljstvo tretmanom.

Dok čeka epilog novog suđenja u aferi izvlačenja novca iz Dinama, Mamić, čini se, slobodno vrijeme koristi za dotjerivanje izgleda. A i za odlazak na razne koncerte, poput onog na Jahorini gdje uživao u glazbi udovice srpskog zločinca i ljubio joj ruku.

