Ceca o Mamiću nakon snimke s Jahorine: 'Gledam njegove intervjue kad sam neraspoložena'

Udovica ubijenog srpskog ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, Svetlana Ceca Ražnatović (52) izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka s Jahorine na kojoj se vidi kako Zdravko Mamić (66), bjegunac od hrvatskog pravosuđa, uživa u njezinu koncertu i emotivno pjeva uz njezine pjesme. Susret dvoje javnosti poznatih lica ubrzo je postao viralni hit, a sada se o svemu oglasila i sama pjevačica.

U razgovoru za Telegraf, Ceca nije skrivala simpatije prema Mamiću.

“Jako sam se obradovala kad sam ga vidjela odmah uz pozornicu i zaista sam ga željela pozdraviti. Zdravko je autentičan lik. Kad god sam neraspoložena, odem na YouTube, gledam njegove intervjue i umirem od smijeha jer je spontan. Baš ga briga što će tko reći, govori ono što misli, a takvi su ljudi rijetki”, ispričala je kroz smijeh.

Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

'On je džentlmen'

Usporedila je njegov pristup s vlastitim ponašanjem u javnosti.

“Ja prva ne bih rekla sve što mislim jer cijeli život važem kako ne bih nekome povrijedila osjećaje, dok za moje nikoga nije briga. Zato gledam njegove isječke i kažem: ‘To, tako je, bravo!’”, dodala je te zaključila: “On je džentlmen, poznajem ljude koji su s njim bliski. O njemu imaju samo riječi hvale.”

Zaintrigirali javnost

Nakon nastupa, i Ceca i Mamić podijelili su na društvenim mrežama snimku njihova pozdrava, što je dodatno potaknulo zanimanje javnosti. Na pitanje jesu li nakon toga ostali u kontaktu, pjevačica je odgovorila zagonetno.

“E pa, neću vam sve reći, vi biste baš sve htjeli znati. To ćemo ostaviti za nastavak, za Jahorinu 4, 5 i 6”, dodala je.

Podsjetimo, snimka s Jahorine na kojoj Zdravko Mamić uživa u koncertu Svetlane Cece Ražnatović proteklog je vikenda preplavila društvene mreže i izazvala brojne komentare.

