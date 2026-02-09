FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE SKRIVA ODUŠEVLJENJE /

Ceca o Mamiću nakon snimke s Jahorine: 'Gledam njegove intervjue kad sam neraspoložena'

Ceca o Mamiću nakon snimke s Jahorine: 'Gledam njegove intervjue kad sam neraspoložena'
×
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Snimka s Jahorine na kojoj Zdravko Mamić uživa u koncertu Svetlane Cece Ražnatović proteklog je vikenda preplavila društvene mreže i izazvala brojne komentare

9.2.2026.
14:26
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Udovica ubijenog srpskog ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, Svetlana Ceca Ražnatović (52) izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka s Jahorine na kojoj se vidi kako Zdravko Mamić (66), bjegunac od hrvatskog pravosuđa, uživa u njezinu koncertu i emotivno pjeva uz njezine pjesme. Susret dvoje javnosti poznatih lica ubrzo je postao viralni hit, a sada se o svemu oglasila i sama pjevačica.

U razgovoru za Telegraf, Ceca nije skrivala simpatije prema Mamiću.

“Jako sam se obradovala kad sam ga vidjela odmah uz pozornicu i zaista sam ga željela pozdraviti. Zdravko je autentičan lik. Kad god sam neraspoložena, odem na YouTube, gledam njegove intervjue i umirem od smijeha jer je spontan. Baš ga briga što će tko reći, govori ono što misli, a takvi su ljudi rijetki”, ispričala je kroz smijeh.

Ceca o Mamiću nakon snimke s Jahorine: 'Gledam njegove intervjue kad sam neraspoložena'
Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

'On je džentlmen'

Usporedila je njegov pristup s vlastitim ponašanjem u javnosti.

“Ja prva ne bih rekla sve što mislim jer cijeli život važem kako ne bih nekome povrijedila osjećaje, dok za moje nikoga nije briga. Zato gledam njegove isječke i kažem: ‘To, tako je, bravo!’”, dodala je te zaključila: “On je džentlmen, poznajem ljude koji su s njim bliski. O njemu imaju samo riječi hvale.”

Zaintrigirali javnost

Nakon nastupa, i Ceca i Mamić podijelili su na društvenim mrežama snimku njihova pozdrava, što je dodatno potaknulo zanimanje javnosti. Na pitanje jesu li nakon toga ostali u kontaktu, pjevačica je odgovorila zagonetno.

“E pa, neću vam sve reći, vi biste baš sve htjeli znati. To ćemo ostaviti za nastavak, za Jahorinu 4, 5 i 6”, dodala je. 

Podsjetimo, snimka s Jahorine na kojoj Zdravko Mamić uživa u koncertu Svetlane Cece Ražnatović proteklog je vikenda preplavila društvene mreže i izazvala brojne komentare.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Bjegunac Mamić poljubio ruku ratnog zločinca Arkana. Ceca: 'Inače, ja sam vaš fan'

Zdravko MamićSvetlana Ceca Ražnatović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx