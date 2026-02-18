Tiha zvijezda Newcastlea igra čudesnu utakmicu: Ovakvo nešto smo u Ligi prvaka vidjeli samo jednom

Čudesnu utakmicu igra Anthony Gordon u play-offu Lige prvaka. Newcastle već na poluvremenu vodi 5:0 kod Qarabaga, a talentirani Škot s ponešto irskih korjena rođen u Engleskoj zabio je četiri gola.

Već u trećoj minuti pogodio je za 1:0, a u 32. je iz penala povisio na 3:0. Samo minutu kasnije pobjegao je obrani domaćina i zabio za 4:0 i hat-trick. No, u 45. minuti je izašao sam na golmana i zakačio nogoama za njega te tako lukavo izborio penal koji je i izveo za 5:0 Svraka.

Gordon će za šest dana napuniti 25 godina, a ovim je postao tek drugi igrač u povijesti Lige prvaka koji je zabio četiri gola u prvom poluvremenu utakmice, nakon Luiza Adriana za Šahtar Donjeck protiv BATE Borisova u listopadu 2014. godine.

4 - Anthony Gordon is only the second player in UEFA Champions League history to score four goals in the first half of a game, after Luiz Adriano for Shakhtar Donetsk against BATE Borisov in October 2014. Another. pic.twitter.com/wPmYvPSCDb — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2026 Također, Newcastle je tek druga momčad ikada koja je u nokaut fazi Lige prvaka vodila s pet ili više golova razlike na poluvremenu, nakon Bayerna u četvrtfinalu protiv Porta u travnju 2015. (također 5-0). 5 - Newcastle are only the second side ever to lead a UEFA Champions League knockout stage game by 5+ goals at half-time, after Bayern Munich in the quarter-finals v FC Porto in April 2015 (also 5-0). Futile. pic.twitter.com/gnePfZAXOO — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2026

