LUDA NOĆ /

Tiha zvijezda Newcastlea igra čudesnu utakmicu: Ovakvo nešto smo u Ligi prvaka vidjeli samo jednom

Tiha zvijezda Newcastlea igra čudesnu utakmicu: Ovakvo nešto smo u Ligi prvaka vidjeli samo jednom
Foto: Giorgi ARJEVANIDZE/AFP/Profimedia

Već u trećoj minuti pogodio je za 1:0, a u 32. je iz penala povisio na 3:0

18.2.2026.
19:52
Sportski.net
Giorgi ARJEVANIDZE/AFP/Profimedia
Čudesnu utakmicu igra Anthony Gordon u play-offu Lige prvaka. Newcastle već na poluvremenu vodi 5:0 kod Qarabaga, a talentirani Škot s ponešto irskih korjena rođen u Engleskoj zabio je četiri gola. 

Već u trećoj minuti pogodio je za 1:0, a u 32. je iz penala povisio na 3:0. Samo minutu kasnije pobjegao je obrani domaćina i zabio za 4:0 i hat-trick. No, u 45. minuti je izašao sam na golmana i zakačio nogoama za njega te tako lukavo izborio penal koji je i izveo za 5:0 Svraka. 

Gordon će za šest dana napuniti 25 godina, a ovim je postao tek drugi igrač u povijesti Lige prvaka koji je zabio četiri gola u prvom poluvremenu utakmice, nakon Luiza Adriana za Šahtar Donjeck protiv BATE Borisova u listopadu 2014. godine. 

Također, Newcastle je tek druga momčad ikada koja je u nokaut fazi Lige prvaka vodila s pet ili više golova razlike na poluvremenu, nakon Bayerna u četvrtfinalu protiv Porta u travnju 2015. (također 5-0). 

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'

Anthony GordonLiga PrvakaNewcastle
