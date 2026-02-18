Tiha zvijezda Newcastlea igra čudesnu utakmicu: Ovakvo nešto smo u Ligi prvaka vidjeli samo jednom
Već u trećoj minuti pogodio je za 1:0, a u 32. je iz penala povisio na 3:0
Čudesnu utakmicu igra Anthony Gordon u play-offu Lige prvaka. Newcastle već na poluvremenu vodi 5:0 kod Qarabaga, a talentirani Škot s ponešto irskih korjena rođen u Engleskoj zabio je četiri gola.
Već u trećoj minuti pogodio je za 1:0, a u 32. je iz penala povisio na 3:0. Samo minutu kasnije pobjegao je obrani domaćina i zabio za 4:0 i hat-trick. No, u 45. minuti je izašao sam na golmana i zakačio nogoama za njega te tako lukavo izborio penal koji je i izveo za 5:0 Svraka.
Gordon će za šest dana napuniti 25 godina, a ovim je postao tek drugi igrač u povijesti Lige prvaka koji je zabio četiri gola u prvom poluvremenu utakmice, nakon Luiza Adriana za Šahtar Donjeck protiv BATE Borisova u listopadu 2014. godine.
