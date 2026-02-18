Obračun s osuđenim pedofilima: Stranka razmišlja o kastraciji i predlaže ove uvjete

Švedska vladajuća Umjerena stranka predložila je razmatranje kemijske kastracije za osuđene pedofile, povezujući je s uvjetnim otpustom, u nastojanju da se ojača borba protiv seksualnog zlostavljanja djece, izvijestila je u srijedu švedska javna televizija SVT, a prenio anews.

Ministar pravosuđa Gunnar Strommer najavio je da stranka namjerava procijeniti ovu mjeru nakon nadolazećih izbora, navodeći primjere iz drugih zemalja gdje je kemijska kastracija "uspješno" implementirana.

"Morala bi se temeljiti na dobrovoljnosti jer osoba koja bi prolazila takav tretman mora na njega pristati. Međutim, to bi se moglo povezati s uvjetnim otpustom i podvrgavanju određenom liječenju za prijevremeno puštanje na slobodu“, rekao je Strommer.

Prijedlog mjera

Napomenuo je da bi zakon trebao pažljivo razmotriti kako bi se osigurala njegova pravna sigurnost i predvidljivost, napominjući da ne bi trebalo mijenjati ustav u tom slučaju jer su prisilne fizičke intervencije već zabranjene.

Prijedlog je izazvao pažnju i drugih švedskih stranaka. Vođa Kršćanskih demokrata Ebba Busch nedavno je predlagala sličan zakon, dok je vođa Švedskih demokrata Jimmie Åkesson predložio kiruršku kastraciju pedofila kao alternativu doživotnom zatvoru.

"Mislim da smo sada došli do točke u kojoj moramo ozbiljno razmotriti ovo pitanje“, rekao je Strommer, ističući predanost Umjerenjaka u borbi s teškim kriminalom.

Predložene mjere uključuju i uspostavu registra visokorizičnih počinitelja i uvođenje "digitalnih preventivnih zabrana boravka", koje bi ograničile korištenje mobilnih telefona ili računala za rizične počinitelje, čime bi slijedili primjer iz Ujedinjenog Kraljevstva.

