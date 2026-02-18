Biskupu prijeti robija jer je štitio pedofile. Žrtva u suzama opisala užase kroz koje je prošla sa 8 godina

Poljski katolički biskup Andrzej Jez u srijedu je na sudu suočen s optužbama za ne prijavljivanje seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili svećenici u njegovoj biskupiji, što ga čini najvišim crkvenim vođom u zemlji kojem se sudi za takvo kazneno djelo. On je na Okružnom sudu u Tarnowu tvrdio da nije kriv i negirao optužbe da nije odmah alarmirao policiju o seksualnom zlostavljanju žrtava mlađih od 15 godina za što su optužena dvojica svećenika, objavila je državna novinska agencija PAP.

Ovaj slučaj istaknuo je koliko su optužbe u vezi s pedofilijom poljuljale autoritet crkve u jednoj od najpobožnijih katoličkih zemalja Europe. Još 2024. biskup i nadbiskup dali su ostavke zbog nemara u rješavanju slučajeva seksualnog zlostavljanja.

Ako bude osuđen, biskupu prijeti do tri godine zatvora, navodi Reuters.

Foto: Wojtek RADWANSKI/AFP/Profimedia

Foto: Wojtek RADWANSKI/AFP/Profimedia

Žrtva u suzama

Lilianna Kupaj, koja je tvrdila da ju je seksualno zlostavljao drugi svećenik u biskupiji Tarnow kada je imala samo osam godina, u suzama je novinarima ispred suda rekla da je suđenje bio "prvi čin pravde koji je doživjela".

Jez je odbacio optužbe protiv sebe, rekavši da je u slučajevima oba svećenika obavijestio policiju.

"Žalim i ispričavam se svima onima koji su oštećeni i drugima koji su zbog ovoga patili“, citirao je PAP Jezove riječi sudu. "Pedofilija općenito, a posebno u crkvi, je za osudu i protiv nje se mora boriti svom odlučnošću", dodao je.

Anketa IBRiS-a iz 2025. pokazala je da sve manje Poljaka vjeruju Katoličkoj crkvi. Postotak onih koji imaju povjerenje u tu instituciju pao je s 58 posto u 2016., na svega 35 posto.

POGLEDAJTE VIDEO: Najmlađi biskup na svijetu vratio se na Trešnjevku: 'Koliko god visok, toliko je ponizan'