Afera s čistačicom, tajni sinovi i kćeri, 'veze bez obaveza': Razotkrio Putinove seksualne pikanterije pa postao meta

Moskovske vlasti objavile su "tražilicu" za 49-godišnjim Romanom Budaninom, koji je razotkrio buran seksualni život ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Ruski istraživački novinar izgradio je reputaciju jednog od najupornijih kritičara Kremlja, objavljujući niz šokantnih vijesti o vezama za koje tvrdi da ih je Putin pokušao sakriti od svog naroda. Glavni je urednik istraživačke publikacije Proekt i novinske kuće Agentsvo.

Badanin, koji sada živi u inozemstvu, pojavio se na listi koje traži ruskog Ministarstva unutarnjih poslova. Nije navedeno zašto je na tom popisu, prenosi Mirror izvještaje Mediazone.

U knjizi prošle je godine ovaj novinar tvrdio da Putin (73) javno zagovara tradicionalni brak i obitelji, ali da on sam preferira "slobodne" veze i da spava s "mnoštvom žena".

U takvoj vezi je, navodno, bio s tada 17-godišnjom studenticom Alisom Harčevom, koja je pozirala za Putinov kalendar za njegov 58. rođendan. "Što se događalo u nišama Kremlja između 58-godišnjeg muškarca i 17-godišnje djevojke, samo oni znaju“, navodi se u knjizi.

Detalji Putinovih veza

Dvije godine kasnije, Harčeva je objavila sliku za diktatora pod naslovom "Mačka za Putina" na kojoj nosi haljinu s dubokim dekolteom i pozira s mačkom.

Badanin je također tvrdio da je Putin ranije imao aferu s čistačicom koja je postala multimilijunašica Svetlanom Krivonogih (50), što je dovelo do rođenja njegove tajne kćeri Luize Rozove.

Knjiga, čiji je koautor Mihail Rubin, otkrila je kako Putinova dva sina koja je dobio s ruskom gimnastičarkom Alinom Kabajevom, koriste lažno prezime "Spiridonov".

Ruski čelnik nikada nije priznao vezu s Kabajevom. Navodno je Kremlj zabranio novinarima da ga ikada pitao o gimnastičarki i njihovom odnosu.

U knjizi se navodi da je Putin osobno platio stanove u Moskvi, ne samo za Alinu Kabaevu već i za još "tri poznate gimnastičarke, kolegice u ruskoj nacionalnoj reprezentaciji".

Autori u knjizi tvrde da su im "zastupnici, ministri i drugi insajderi" s kojima su razgovarali tijekom godina novinarskog rada, više puta, tišim glasom "pričali o svim Putinovim seksualnim vezama - čas s manekenkom, čas sa sportašicom, čas s balerinom, čas s novinarkom“.

Badanin je također otkrio kako je Putinov otac navodno iskopao majci oko vilama "u naletu bijesa" kada je imala 17 godina. Nakon toga mu je naređeno da se oženi njome, izvijestio je Proekt.

