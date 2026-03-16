Pratite izjavu premijera Plenkovića nakon sjednice HDZ-a

Premijer Andrej Plenković dat će izjavu za medije nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Nakon toga, sudjelovat će na obilježavanju 36. obljetnice osnivanja organizacija gradskih četvrti HDZ-a Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Sesvete, Peščenica-Žitnjak i Maksimir, koje će se održati u Centru kulture Dubrava.

Očekuje se da će se osvrnuti na novi sukob između predsjednika RH i ministra obrane. Predsjednik Republike Zoran Milanović reagirao je na jučerašnje neslužbene tvrdnje iz MORH-a, koje je objavio RTL Danas - da je počinio izdaju odavanjem broja aktivnih vojnika.

Ministar obrane Ivan Anušić nije htio komentirati novu svađu s predsjednikom RH, ali oglasili se jesu drugi HDZ-ovci, Gordan Jandroković i Davor Božinović koji pozivaju sve da se uozbilje.

"Govorili su o potrebi da se sastanu Vijeće za nacionalnu sigurnost i/ili obranu, a to bi značilo da bi za isti stol sjeli i premijer Plenković, predsjednik Milanović, ali i ministar obrane Anušić", isktanula je RTL-ova reporterka Katarina Brečić.

