Divljao 178 km/h i pretjecao policiju: Nevjerojatno je što je napravio poslije toga

Muškarac je u utorak poslijepodne ostao bez svojeg automobila marke Volkswagen Golf nakon što je divljao autocestom A113 u Berlinu i pritom pretekao civilno vozilo policije, javlja Fenix.

Tijekom nadzora na A113 blizu četvrti Adlershof, policajci su uočili da bijeli Golf vozi znatno iznad dopuštene brzine. Iako je ograničenje na toj dionici 80 km/h, mjerenja su pokazala da je vozač dosegnuo čak 178 km/h.

Umjesto da se zaustavi, vozač Golfa pokušao je pobjeći policiji koja je krenula u potjeru. Uz značajno prekoračenje brzine, tijekom bijega je izveo nekoliko opasnih manevara. Više puta je naglo promijenio prometnu traku, pretjecao je s desne strane, a brojni drugi sudionici prometa morali su se sklanjati s puta zbog njegove agresivne vožnje. Nakon kraće potjere, policajci su ga ipak zaustavili te mu na licu mjesta zaplijenili automobil.

Probleme radio i motociklist

Nedugo nakon, pažnju policajaca privukao je i motociklist koji je neposredno prije uključenja na autocestu naglo presjekao sve tri prometne trake. Ostali vozači morali su snažno zakočiti kako bi izbjegli sudar.

U izvješću stoji da je motociklist također pretjecao s desne strane i učestalo mijenjao trake pri velikoj brzini. Izmjereno mu je 150 km/h, na dionici gdje je dopušteno tek 80 kilometara na sat. Snašla ga je ista sudbina kao i vozača Golfa - policija ga je zaustavila i privremeno mu oduzela vozilo.

Protiv obojice su pokrenuti prekršajni i kazneni postupci zbog sumnje da su ozbiljno ugrozili sigurnost prometa.

