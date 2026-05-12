VELIKA TUGA /

Tinejdžerica (18) preminula nakon prometne nesreće u Slavoniji: Vozač bio na opijatima

Tinejdžerica (18) preminula nakon prometne nesreće u Slavoniji: Vozač bio na opijatima
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Teške ozljede zadobila je i vozačica (18), dok je druga putnica (18) lakše ozlijeđena

12.5.2026.
11:44
Erik Sečić
Josip Regovic/PIXSELL
Tinejdžerica (18) koja je prošli tjedan teško ozlijeđena u prometnoj nesreći u Adžamovcima, preminula je u ponedjeljak u bolnici u Slavonskom Brodu, javlja brodsko-posavska policija.

Teške ozljede opasne po život, kojima je nažalost i podlegla, zadobila je u sudaru prošle srijede oko 16.30 sati.

Očevid je utvrdio kako je muškarac (37) u automobilu daruvarskih registracija udario u automobil novogradiških oznaka u kojem se 18-godišnjakinja nalazila s još dvije vršnjakinje. 

Do nesreće je došlo zato što 37-godišnjak nije prilagodio brzinu da se može zaustaviti pred kolonom vozila te je, kako bi izbjegao sudar s posljednjim vozilom, automobilom prešao u lijevu prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera i tada udario u automobil. 

Vozio pod utjecajem opijata 

"U prometnoj nesreći je teške tjelesne ozljede opasne po život zadobila 18-godišnja putnica osobnog automobila novogradiških registracijskih oznaka. Liječnička pomoć pružena joj je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je zadržana na daljnjem liječenju", navela je tada policija u izvješću. 

Vozačica (18) je zadobila teške tjelesne ozljede, a druga putnica (18) lakše je ozlijeđena. Obje su zadržane na daljnjem liječenju u bolnici u Novoj Gradiški.

Policija je uhitila vozača, a rezultati laboratorijske analize pokazali su da je u organizmu imao opijate. Protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
