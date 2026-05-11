Sudar utjerao strah u kosti, pogledajte što je ostalo od auta: 'Curu su izvlačili 20 minuta'

Teška prometna nesreća dogodila se kod Požege u ponedjeljak. Izgled automobila najbolje pokazuje silinu sudara pri kojem se prolomio strašan zvuk.

"Čula sam ujutro udarac, strašan, užasan, katastrofa", kaže Lucija Blašković iz Rajsavca. Prizori nakon nesreće bili su potresni. "Strašno, ne dao Bog nikome", “ kaže Mile Miletić iz Rajsavca

U dva razbijena automobila, na mjestima vozača nalazili su se muškarac i djevojka. "Curu su izvlačili 15-20 minuta iz auta, a njega su odmah nakon 2-3 minute izvukli", kaže Marijan Miletić iz Rajsavca.

Vatrogasci su rezali lim kako bi iz vozila izvukli ozlijeđenu djevojku.

"Bile su joj prignječene noge i hitna služba nije je mogla izvući pa smo mi tu odstranili vrata, zasjekli i razuporama i cilindrima smo odgurali tu prednju tablu da joj se oslobode noge i uz pomoć hitne smo zajedno izvadili osobu iz vozila", kazao je zapovjednik DVD-a Jakšić, Domagoj Kir.

Muškarac preminuo, djevojka u KBC-u Osijek

Na mjesto događaja stigla je i obitelj ozlijeđene djevojke. "Strašna prometna nesreća, riječ je o šogorici našoj, muževoj sestri rođenoj, prije dva mjeseca friško položila, eto, tužno je", kaže Martina Špeić, šogorica ozlijeđene vozačice.

Muškarac i djevojka prevezeni su u Opću županijsku bolnicu Požega.

„Provedene su nad muškom osobom mjere oživljavanja, nažalost osoba je uslijed poli traume podlegla svojim ozljedama", kaže Matko Šperanda, specijalist hitne medicine.

Teško ozlijeđena djevojka helikopterom je prebačena u KBC Osijek. Zaprimljena je s teškim tjelesnim ozljedama koje su opasne po život i poduzeti su operativni zahvati, priopćili su iz osječke bolnice.

Vozač je prešao na suprotnu traku...

Na mjestu prometne nesreće djelatnici Državnog odvjetništva i policije proveli su očevid kako bi utvrdili uzroke i sve okolnosti ovog događaja. „Prema prikupljenim dosadašnjim informacijama došlo je do sudara između dva osobna automobila koji su upravljali iz suprotnih smjerova“, kaže Nikolina Janković, glasnogovornica PU požeško-slavonske.

61-godišnji vozač prešao je vozilom na suprotnu prometnu traku i udario u prednji lijevi dio osobnog automobila kojim je upravljala dvadeset petogodišnja djevojka. Mještani koji žive uz ovu prometnicu upozoravaju i na brzinu kojom se kroz njihovo mjesto vozi.

„Jer tu je ograničenje 70, a voze 100-120, uvijek je tu problem, već je nesreća bilo cijelo čudo“, kaže Marijan Miletić. Pa apeliraju i na vozače i na policiju da čine sve što mogu kako bi izbjegli prometne nesreće i spriječili tragedije na cestama.