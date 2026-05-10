Sudar četiri vozila na Jadranskoj magistrali: Tri osobe prevezene u bolnicu

Večeras oko 20 sati na Jadranskoj magistrali (D8) na predjelu Dupci u smjeru Omiša, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri osobna vozila.

Prema prvim informacijama, tri osobe za tražile su liječničku pomoć te su prevezene u KBC Split, potvrdila je policija za Dalmaciju Danas.

Promet se na tom dijelu ceste od 20.30 sati odvija naizmjenično, uz regulaciju policije. Policija je na terenu, a očevid je u tijeku.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.