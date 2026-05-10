Detalji stravičnog požara u Požegi, obitelj ostala bez kuće: 'Teško je, to je 50 godina života'

U velikom požaru u Požegi izgorjele su dvije obiteljske kuće. Vatra je izbila jutros na dimnjaku i proširila se na drugu kuću. Vatrogasci su brzo stigli, no šteta je velika. Ipak - ono najvažnije je sačuvano - ljudski životi.

Požar je izbio u nedjelju oko 5 sati na krovištu obiteljske kuće u kojoj su ukućani spavali. "Sin me probudio, gori kuća", ispričao je vlasnik Vlado Gelenčir.

Sina je probudio neobičan zvuk. "Probudilo me, ajmo reći pucketanje ili tog drveta ili je pucao crijep i sve sam ih probudio i izašli smo van", ispričao je njegov sin Igor.

Vidjeli su kuću u velikom plamenu. "To je baš buktilo, što se kaže, crijepovi padali, iznad kuće plamen je bio 2-3 metra", rekao je Vlado.

"Što kaže, da nije sin se probudio, tko zna što bi bilo, tko zna", rekao je Ivica Gelenčir.

Vatrogasci su brzo stigli, no kuću obitelji Gelenčir i susjednu u kojoj nitko ne živi nisu mogli spasiti.

"Bilo je zahvaćeno kompletno krovište u razbuktaloj fazi, dojava je bila tek kad je palo krovište, znači mogli smo samo spašavati susjedne zgrade i vršiti gašenje postojećih", rekao je Juraj Radić, zamjenik zapovjednika JVP Grada Požege.

"Požar je ugašen oko 9 sati i 20 minuta, u tijeku je očevid i daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti nastanka navedenog požara", rekla je Nikolina Janković, glasnogovornica PU požeško-slavonske.

Utvrđeno je kako je požar nastao u dimovodnom kanalu pa se proširio na stropnu i krovnu konstrukciju uništavajući sve u plamenu", rekao je Igor Gelenčir.

"Izgorjelo je cijelo krovište, svi plafoni su propali dolje tako da je u biti sve izgorjelo, ostali su samo zidovi koji se vide okolo“, rekao je Igor Gelenčir.

"Nema stropa i sve je to izgorjelo, izgorio je i krevet i namještaj što je bio unutra", rekao je Vlado Gelenčir.

"Tu sada spasa nema osim da to sve otpočetka skinemo, od tih greda do tih zidova, što nije nagorjelo u vatri otišlo je od vode“, rekao je Igor Gelenčir.

U nebo kroz uništeni strop i krovište kuće kao da gleda figurica anđela u molitvi. Ostala je čitava u vatrenoj stihiji koja je u nekoliko sati uništila sve što je stvarano godinama.

"Teško je, mislim, što da vam kažem, to je 50 godina što se kaže života", rekao je Vlado Gelenčir.

Kako nevolja ne dolazi sama, gospodin Vlado početkom mjeseca doživio je srčani udar, a prošlog tjedna i njegova supruga doživjela je isto.

"Prija ima infarkt, već je u bolnici pa sad da se ona barem izvuče, da je to ne pogodi još više", rekla je Nada Hećimović iz Požege.

Pa obitelj Gelenčir uistinu prolazi teške životne trenutke.

"Teško da, kako ne, preteško", rekao je Ivica Gelenčir.

Iako još ne znaju kako, ovi ponosni ljudi krenut će od temelja obnavljati svoju kuću. Sva pomoć ljudi dobre volje je dobrodošla, a vjerujemo da će Hrvatska i ovoga puta pokazati svoje veliko srce. To čini se osjeća i pas Medo koji se nakon neprospavane noći ne miče s kućnog praga čuvajući njihov dom.

Dvije obitelji su se našle u jako teškoj situaciji, a jednoj treba i vaša pomoć. Svi koji mogu na bilo koji način doprinijeti, mogu se javiti vlasniku Igoru Gelenčiru na broj 098 162 5147.