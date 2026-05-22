Prisegnula Mirta Matić, u prvom govoru spomenula Luku iz Drniša: 'Okolnosti su gorke'

Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirta Matić u petak je svečano prisegnula pred predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem za čelno mjesto VS-a i DIP-a, poručivši da će se suprotstaviti nedopuštenim utjecajima na sudbenu vlast, bez obzira od kuda dolaze.

Jandroković je u prigodnom obraćanju istaknuo da je Vrhovni sud najviši sud u Republici Hrvatskoj, koji osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Podsjetio je da je 15. svibnja 2026. godine sa 120 glasova 'za' i dva 'protiv' donesena odluka o izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda RH.

"Ukazano povjerenje predstavlja veliku čast, ali i odgovornost koja sa sobom nosi obvezu savjesnog, profesionalnog i časnog obnašanja ove visoke dužnosti. Učinkovit i neovisan rad pravosudnih tijela od osobite je važnosti za jačanje povjerenja građana u institucije te za daljnje snaženje države i demokratskog poretka. U tom smislu, dosljedna i ujednačena primjena prava ključna je za osiguranje pravne sigurnosti", poručio je šef Sabora.

Dodao je da je u ostvarivanju tih ciljeva osobito važna suradnja svih dionika pravosudnog sustava, pri čemu središnje mjesto pripada Vrhovnom sudu RH, na čijem je čelu od danas Mirta Matić. Novoj čelnici VS-a poželio je puno uspjeha u obnašanju te visoke i odgovorne dužnosti, kao i uspješnu i kvalitetnu suradnju i međusobno institucionalno uvažavanje na dobrobit svih građanki i građana RH.

Potom je Matić, ponavljajući za Jandrokovićem, izgovorila tekst prisege u kojoj stoji da "priseže da će se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona te štititi cjelovitost i suverenitet i državno ustrojstvo RH, kao i Ustavom i zakonom utvrđene slobode i prava čovjeka". Na isti način Matić je položila prisegu i za predsjednicu Državnog izbornog povjerenstva, nakon čega je potpisala obje prisege.

Jandroković je izrazio uvjerenje da će te visoke i odgovorne dužnosti obnašati stručno, profesionalno i nepristrano, s visokim moralnim integritetom na dobrobit svih građana. Ujedno je zahvalio na radu i doprinosu preminulome predsjedniku Vrhovnog suda Radovanu Dobroniću, kao i Gordani Jalšovečki, koju je DSV nakon njegove smrti ovlastio za obavljanje poslova sudske uprave. "Oboje su doprinijeli stabilnosti i redovitom djelovanju Vrhovnog suda", ustvrdio je.

Matić: Izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe moramo vratiti

Nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić zahvalila je na ukazanom povjerenju, predsjedniku Republike Hrvatske što ju je predložio i Hrvatskom saboru što ju je izabrao.

"Prihvaćam ukazano povjerenje s ponosom, ali još više s velikim osjećajem odgovornosti. Stojim danas ovdje pred vama, svjesna da su ovo gorke okolnosti za prvi govor predsjednice Vrhovnog suda. Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojem je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo, čovjek protiv kojeg je više od dvije godine stajala optužnica kojom se sud, iz razloga koje je u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio", prve su riječi nove predsjednice Vrhovnog suda kojima se obratila uzvanicima na prisezi.

Naglasila je da ne možemo sa sigurnošću znati bi li rješavanje tog slučaja u razumnom roku spriječilo tragediju, ali je dodala da se prije svega moraju utvrditi razlozi nepostupanja suda i propust koji se dogodio. "To je propust prema svim građanima ove zemlje koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju zastarama i neujednačenu sudsku praksu", poručila je.

Matić naglašava da "izgubljeno i narušeno povjerenje građana u pravosuđe moramo vratiti", što, napominje, nije moguće samo riječima i obećanjima nego vidljivim i stvarnim promjenama. "Stoga ću u narednom razdoblju zajedno sa sutkinjama i sucima kontinuirano raditi na tome i poduzimati konkretne aktivnosti koje će opravdati smisao i svrhu sudbene vlasti, pružiti građanima pravnu sigurnost, omogućiti svima zakonito i pošteno suđenje u razumnom roku", najavila je.

'Sudbena vlast mora biti potpuno neovisna'

Istaknula je da sudbena vlast mora biti potpuno neovisna i u svemu ravnopravna zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, ali, poručuje, neovisnost ne znači i izoliranost jer sudstvo ne postoji samo za sebe. Mi smo, napominje, jedna grana vlasti koja mora surađivati s druge dvije, zakonodavnom i izvršnom jer, navodi, svi imamo istu zadaću – služiti građanima ove zemlje. Bez te suradnje, bez resursa, bez zakonskih alata, čak ni najažurniji sud ne može građanima pružiti pošteno suđenje u razumnom roku, kazala je Matić.

"Suprotstavit ću se nedopuštenim utjecajima na sudbenu vlast, bez obzira na to od kuda oni dolaze. Sudac koji sudi pod pritiskom politike, medija ili ulice ne sudi po zakonu. Neću šutjeti kada netko neutemeljeno napada suce ili instituciju pravosuđa jer takvi napadi ne služe građanima nego samo onima koji žele pravosuđe učiniti slabim", poručila je.

No, isto tako, naglašava, kada za to postoje osnovani i dokazani razlozi prva poduzeti mjere prema svim dijelovima sudbenih vlasti koje ne funkcioniraju na zakonit način, prema onima koji nisu dostojni obnašati sudačku dužnost ili svojim radom ne mogu ispuniti očekivanja. Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja ili koji sudi pristrano, mora odgovarati pred nadležnim tijelima, zakonom i javnošću, ustvrdila je.

"Ne mogu vam obećati da će sve što nije dobro biti popravljeno brzo i lako, to bi bilo nerealno. Ali obećavam vam da ću, dok sam na ovoj dužnosti koju ću obavljati predano i profesionalno, učiniti sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku i osjeti da su svi pred zakonom jednaki. To dugujemo građanima ove zemlje i to mora biti zajednička zadaća svih nas", poručila je Matić, prva žena na čelu Vrhovnog suda.

Prvi korak - Rješavanje starih predmeta

Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić rekla je u petak da će joj prvi korak bit rješavanje starih predmeta, a što se tiče postupanja Općinskog suda u Šibeniku, govorit će nakon što se obavi izvanredni nadzor.

''Rješavanje starih predmeta, odnosno rješavanje predmeta po redoslijedu zaprimanja, kao što je to propisano zakonom o sudovima. To će bit prvi korak'', rekla je Matić u Hrvatskom saboru nakon što je pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem položila prisegu na dužnost predsjednice Vrhovnog suda i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.

Što se tiče slučaja ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, Matić kaže da će pričekati rezultate izvanrednog nadzora na Općinskom sudu u Šibeniku. Naime, ministar pravosuđa Damir Habijan jučer je najavio da će resorno ministarstvo pred Državnim sudbenim vijećem inicirati stegovni postupak protiv dviju sutkinja tog suda. Razlog je taj što je sudski postupak protiv ubojice, iz 2023. godine zbog posjedovanja ilegalnog oružja, još u tijeku.

''Ovo ne bi trebalo biti vrijeme u kojem ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi možemo u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti jer građane ne zanima tko je kriv. Njih zanima da imaju sustav koji je funkcionalan i da se ovakvo nešto više ne dogodi'', naglasila je.

Upitana treba li Hrvatska uvesti doživotnu kaznu zatvora, odgovorila je da se najprije želi konzultirati sa sucima kaznenog prava. Ranije odluke Vrhovnog suda, uključujući i one u kojima bi isti sud smanjivao visoke kazne, nije htjela komentirati.

''Od ovog trenutka ja kao predsjednica Vrhovnog suda ne mogu komentirati niti jednu sudsku odluku. Zid između predsjednice Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima, će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada. Ja se bavim organizacijom sudbene vlasti'', poručila je Matić.