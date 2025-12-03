Je li Milanovićeva kandidatkinja prekršila zakon? Čeka se Turudićev potez o tajnom dokumentu

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić uskoro će objaviti hoće li deklasificirati dokument o Mirti Matić, kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda. "Dobili smo zahtjev, jučer u poslijepodnevnim satima. Jutros smo imali sastanak o tome. I sutra ćemo, najkasnije u petak, ali mislim da ćemo ipak sutra odgovoriti saborskom Odboru za pravosuđe", kaže Turudić.

Deklasifikaciju dokumenta koji bi trebao otkriti je li Mirta Matić bivšem suprugu otkrila da je pod policijskim mjerama prva je zatražila zastupnica ljevice, Dalija Orešković.

Ostali članovi Odbora za pravosuđe su se složili s prijedlogom. Orešković kaže: "Ne očekujem da će se Ivan Turudić drznuti nedeklasifcirati nešto što je njegovom voljom proglašeno tajnom. Ako on ne deklasificira taj dokument tražit ćemo da pokrenemo raspravu o tome trebamo li smijeniti glavnog državnog odvjetnika".

Grmoja imao uvid

Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda, prije dva dana odgovarala je na pitanja na saslušanju kandidata za predsjednika Vrhovnog suda na saborskom Odboru. Pa se po prvi put javno očitovala je li odavala tajne iz izvida. "Nisam počinila kazneno djelo koje ste vi naveli. Ja ću sada glasno reći. Moju dozvolu ima cijela javnost, iznesite sve moje iskaze, deklasificirajte sve, moju dozvolu imate", poručila je u ponedjeljak Mirta Matić.

Deklasifikaciju je podržao Mostovac Nikola Grmoja koji je već imao uvid u ono što u tajnom dokumentu piše. Dokument je prvo bio dostupan članovima Odbora za pravosuđe, potom ostalima. Grmoja kaže: "Svi zastupnici imaju pravo uvida u taj dokument. I svi, ja vas pozivam, da svakog od njih pitate je li ono što piše u dokumentu ohrabrujuće za Mirtu Matić. Laž je da ne mogu komentirati je li to ohrabrujuće ili nije. Vi ne iznosite time informacije o onome što piše u tom dokumentu".

Na to mu SDP-ov zastupnik Saša Đujić odgovara da je potpisao izjavu da ništa ne smije reći: "Potpisao sam izjavu da neću ga uopće komentirati u medijima niti javno o njemu govoriti. Ja nisam Nikola Grmoja i držim se zakona i propisa. Ako postoje mogućnosti, a to će procijeniti Državno odvjetništvo, svakako bi bilo dobro da se deklasificira i da konačno skinemo tu misteriju s tog spisa".

Nakon čega bi konačno trebalo biti jasno je li ohrabrujuće ili nije ono što piše o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, iza koje je stao predsjednik Zoran Milanović. On je predlaže, a parlamentarna većina potvrđuje. Jesu li na to spremni zasad u HDZ-u ne otkrivaju.

