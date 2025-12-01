Kandidatkinja za Vrhovni sud izazvala buru: 'Iznesite sve, deklasificirajte! Imate moju dozvolu'

Javnost je konačno čula od same Mirte Matić, kandidatkinje predsjednika Zorana Milanovića za čelnu osobu Vrhovnog suda, je li prekršila zakon i otkrila bratu da je pod policijskim mjerama. Ta tema zapravo je samo zanimala MOST-ovce koji vladajuće i oporbu optužuju za trgovinu.

Gotovo sat i pol Mirta Matić čekala je svoj red za saslušanje na saborskom odboru. I onda je konačno odgovorila rekavši da nije počinila kazneno djelo.

Nikola Grmoja (MOST) je ustvrdio: "Jedan portal objavio je kako ste javili sestri svog bivšeg supruga da se protiv njega vode izvidi, da je pod mjerama."

Mirta Matić je odgovorila: "Ja sam od svjedoka u jednom četverogodišnjem kaznenom postupku, kandidaturom na ovaj natječaj, postala optuženica bez optužnice i osuđenik bez presude."

Kvalificirani dokument

Mostov Grmoja prošlog je tjedna od USKOK-a dobio klasificirani dokument, za koji je rekao da nije ohrabrujuć za Mirtu Matić. Kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda kaže da ne zna što u njemu piše.

"Iznesite sve moje transkripte razgovora. Deklasificirajte. Moju dozvolu imate, sve možete raditi", navela je.

Jedino je zastupnike iz kluba Mosta zanimalo je li Matić napravila kazneno djelo.

Vladajući HDZ s partnerima, kao i oporbeni SDP i Možemo ispitivali su je o učinkovitosti sudova. Radi se o njihovoj političkoj trgovini, optužuje ih Grmoja: "Oko toga tko će biti suci Ustavnog suda, tko će biti predsjednik Vrhovnog suda i tko će biti veleposlanici."

Nikola Mažar (HDZ) je bio oštar: "Nema potrebe da se politički piromani, kojima je jedini cilj stvaranje urota, dogovora, trgovina i ostalog, daje prevelika važnost."

SDP-ov Mišel Jakšić je uzvratio: "Sad nam lekcije o HDZ-u dijele oni koji su ih dovodili na vlast. Mislim da je to apsolutni promašaj."

Predsjednik Republike Zoran Milanović javno je rekao da je Matić njegova kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda. On predlaže kandidata, ali ga izglasava HDZ-ova većina, koja još nije odlučila kako će glasati.

'Korektan nastup'

Mažar je rekao: "S jedne strane smo zatražili da svi dobiju uvid, i vjerujem da će svi zastupnici to napraviti. S druge strane smo zatražili deklasifikaciju dokumenta... Gospođa Matić je danas imala korektan nastup, to je činjenica. Kao što je činjenica da nije pokrenut kazneni progon."

Uz Matić, kandidat za predsjednika Vrhovnog suda je Šime Savić. Javio se po drugi put, baš kao i kandidatkinja Aleksandra Maganić. On je bez izjava, ona zadovoljna što je konačno predstavila program i ne misli da nema smisla kandidirati se: "Ima, uvijek. Ljudi trebaju pokazati svoje znanje i mislim da je to dostatno."

Treći je ovo pokušaj izbora predsjednika Vrhovnog suda, koji je bez čelnog čovjeka već 8 mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO