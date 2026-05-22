SPREMNI ZA ELITU /

U Zagrebu se stvara megamomčad za napad na SHNL

U Zagrebu se stvara megamomčad za napad na SHNL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kustošija je posljednji put Prvu NL igrala 2022./23., a sada planiraju napasti ulazak u SHNL

22.5.2026.
15:56
Sportski.net
Nakon što je godinama služila kao poligon za razvoj mladih igrača, Kustošija bi iduće godine mogla "baciti rukavicu" i napasti ulazak u SHNL.

Naime, kako piše više hrvatskih medija, Andy Bara i suradnici mogli bi bivšem treneru Gorice i Šibenika, a sada Kustošije, Rajku Vidoviću složiti mega-momčad. Tako bi od početka nove sezone uz Belinha i Jana Doležala na zapadu grada mogli gledati Hilala Soudanija i Franka Andrijaševića, ali i Kevina Theophile-Catrina i Marka Roga.

Podsjetimo, Kustošija je već izborila plasman u drugi rang, odnosno Prvu NL, a dva kola prije kraja nalazi se na drugom mjestu Druge NL s dva boda manje od prvoplasirane Segeste.

Kustošija je već igrala u Prvoj NL, posljednji put 2022./23., i već tada su u momčadi imali igrače poput Mikayila Fayea koji je iz treće hrvatske lige prešao u Barcelonu. Isto je dvije godine kasnije učinio i Lovro Chelfi, dok su drugi mladići iz agencije Andyja Bare otišli put SAD-a, Njemačke...

