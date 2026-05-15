FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
17 MU JE GODINA /

Romano se raspisao o mladom talentu Kustošije: Bira između Brazila i Hrvatske, a žele ga velikani

Romano se raspisao o mladom talentu Kustošije: Bira između Brazila i Hrvatske, a žele ga velikani
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Igrao je za kadete i juniore Dinama

15.5.2026.
9:33
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

O mladom brazilsko-hrvatskom talentu Belinhu raspisao se i Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski nogometni insajder. Razlog je reprezentacija koju će tinejdžer predstavljati. 

"Talentirani igrač NK Kustošije Belinho uskoro će odlučiti želi li predstavljati Brazil ili Hrvatsku za mladu reprezentaciju", piše Romano koji je dodao kako Belinha prate Barcelona, Newcastle i Bayern koji šalju skaute u Hrvatsku kako bi motrili Belinha koji je zimus prešao iz kadeta Dinama u Kustošiju. 

 

 

Rafael Gomes Cirino, poznat kao Belinho u siječnju je napunio 17 godina. Igrao je za kadete i juniore Dinama, a onda ga je ove zime njegov agent Andy Bara odveo u "svoju" Kustošiju kako bi se okušao na seniorskom nivou u Drugoj NL. Kustošija je izborila promociju i sljedeću sezonu gledat ćemo je u Prvoj NL, drugom rangu hrvatskog nogometa.

Treba napomenuti i da se Belinho odlučuje za mlade selekcije i da se do seniorske momčadi još stigne predomisliti. Tek kada upiše nastup za A selekciju neke zemlje, neće moći više mijenjati.

BelinhoDinamoNk KustošijaBrazilska Nogometna ReprezentacijaHrvatska Nogmetna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike