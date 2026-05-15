Romano se raspisao o mladom talentu Kustošije: Bira između Brazila i Hrvatske, a žele ga velikani

O mladom brazilsko-hrvatskom talentu Belinhu raspisao se i Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski nogometni insajder. Razlog je reprezentacija koju će tinejdžer predstavljati.

"Talentirani igrač NK Kustošije Belinho uskoro će odlučiti želi li predstavljati Brazil ili Hrvatsku za mladu reprezentaciju", piše Romano koji je dodao kako Belinha prate Barcelona, Newcastle i Bayern koji šalju skaute u Hrvatsku kako bi motrili Belinha koji je zimus prešao iz kadeta Dinama u Kustošiju.

🚨 NK Kustosija talent Belinho will decide soon whether he wants to represent Brazil or Croatian for the Under national team.



Barcelona, Newcastle and FC Bayern all sent their scouts to follow him, still monitoring his progress in Croatia with concrete interest. pic.twitter.com/e4P4AKyXec — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

Rafael Gomes Cirino, poznat kao Belinho u siječnju je napunio 17 godina. Igrao je za kadete i juniore Dinama, a onda ga je ove zime njegov agent Andy Bara odveo u "svoju" Kustošiju kako bi se okušao na seniorskom nivou u Drugoj NL. Kustošija je izborila promociju i sljedeću sezonu gledat ćemo je u Prvoj NL, drugom rangu hrvatskog nogometa.

Treba napomenuti i da se Belinho odlučuje za mlade selekcije i da se do seniorske momčadi još stigne predomisliti. Tek kada upiše nastup za A selekciju neke zemlje, neće moći više mijenjati.