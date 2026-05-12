Bivši kapetan Hrvatske dao je svoj prijedlog popisa za SP i iznenadio sve: Neki odavno ne igraju

Izbornike nogometnih reprezentacija čeka posljednje razmišljanje koje će igrače uvrstiti na posljednji popis za Svjetsko prvenstvo 2026, a koje će morati ostaviti doma.

Transfermarkt u svojem serijalu traži legende reprezentacija da daju svoje prijedloge za popise. To jest, kako bi izgledao njihov popis od 26 igrača da su izbornici svojih domovina. Darijo Srna, bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije dao je svoj popis za Hrvatsku i na njemu je puno iznenađujućih imena.

Srna je na popis stavio neke igrače koji već dugi nisu dio reprezentacije i vjerojatno više neće niti biti. To su Marko Livaja i Marcelo Brozović koji su na Srninu popisu, a Darijo bi pozvao i Tomu Bašića koji će teško biti na Dalićevu popisu baš kao i Bruno Petković.

U obrani su također iznenađenja poput Domagoja Vide koji također nije dio reprezentacije, a Srna bi pozvao i Josipa Juranovića te, što je najinteresantnije, Dinamova stopera Niku Galešića.

Darijo Srna tako bi izostavio recimo jednoga Martina Baturinu i Igora Matanovića ili Duju Ćaleta-Cara.

