Cijene? 'Boli glava': Među najvrijednijim momčadima na svijetu našlo se i jedno veliko iznenađenje

Popularna stranica koja se bavi procjenom vrijednosti igrača, Transfermarkt, nedavno je ažurirala cijene svih većih europskih liga.

Mi smo stoga odlučili pogledati koje su najvrjednije momčadi na svijetu, a moglo bi vas iznenaditi koja je jedina momčad koja se našla u tom društvu, a da nije iz 'liga petice'.

Kada gledamo samo hrvatske klubove najvrjedniji je Dinamo s procijenjenom vrijednošću od 58.2 milijuna eura.

Što se tiče samih igrača, titulu najvrjednijeg dijele čak trojica – Erling Haaland, Lamine Yamal i Kylian Mbappé. Sva trojica vrijede 200 milijuna eura. U HNL-u to su Toni Fruk i Ismael Bennacer s devet milijuna eura.

