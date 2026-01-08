FREEMAIL
EKSKLUZIVNO /

Darijo Srna po prvi put gleda nećaka Zvonimira! Otkrio nam je veliku tajnu: 'Mora voditi računa o jednom'

Darijo Srna razgovara u Areni Zagreb s Majom Oštro Flis

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
8.1.2026.
20:24
Goran Stanzl/pixsell
Maja Oštro Flis razgovara s Darijom Srnom, legendarnim bivšim kapetanom Vatrenih, stricom Zvonimira Srne. 

"Uzbuđen sam, s obzirom da sam prvi put u Areni. Živim izvan Hrvatske 23 godine. Kad vidim kockaste dresove, prođu me trnci. Čujem se sa svojim nećakom Zvonimirom Srnom skoro svaki dan. Nemam mu pravo govoriti o rukometu jer je on jedan od najboljih hrvatskihr ukometaša. Mora voditi računa o zadnjoj loži, ali on je izrazito profesionalan dečko. Ponosan sam na njega", kaže Darijo Srna našoj Maji Oštro Flis kojeg su prošle emocije.

Dariju kockice, hrvatska zastava i domovina Hrvatska jako puno znače. Pokazivao je to kao kapetan igrajući za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Kako to da nikad prije nije bio u Areni Zagreb i kako to da nikad prije nije gledao Zvonimira? 

"To je za mene jako emotivno i teško je uskladiti obveze, ali sad se potrefilo da sam dam ovdje. Prekrasan ambijent i mogu im samo zaželjeti sreću. Ako bude prilike, bit ću sigurno u Herningu ako će Hrvatska igrati završnicu". 

Utakmica Hrvatske i Njemačke počinje u 20.30. Gledajte ju na RTL-u i platformi VOYO. 

