BEZ KOČNICE

Žestok istup Livaje: 'Neke stvari me ljute. Ugovor sam dogovorio već tri puta...'

Žestok istup Livaje: 'Neke stvari me ljute. Ugovor sam dogovorio već tri puta...'
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Livaja je u utakmici protiv Lokomotive zabio svoj 100. gol za Hajduk

15.3.2026.
18:13
M.G.
Marko Livaja, prva zvijezda Hajduka, nakon pobjede Bijelih protiv Lokomotive (2:1) dao je izjave koje će, ne sumnjamo, podići puno prašine.

Livaja je protiv Lokomotive zabio svoj 100. gol u dresu Hajduka, a nakon susreta odgovarao je na novinarska pitanja i dotakao se gorućih tema.

"Zaslužena pobjeda, iako je mogla biti uvjerljivija. Dosta smo se ispromašivali. Čast mi je biti u klubu 100 ovako velikog kluba s velikim igračima koji su igrali prije mene. To je ispunjenje sna. Imao sam tu sreću da 100 puta zabijem za Hajduk", rekao je na početku pa odgovorio na pitanje kome posvećuje gol:

"'Svojoj obitelji i prijateljima koji su uz mene, iako nije sezona išla kako sam htio. Bilo je tu dosta nekih stvari što se tiče nogometa i svega. U životu nikada ne odustajem."

Osvrnuo se potom na svoju ozljedu:

"Trebala je biti 2 tjedna, ali se odužila na 2 mjeseca na račun nečije greške. Nećemo govoriti čija greška. Sigurno da me to izbacilo iz ritma, a poslije je momčad igrala dobro. 15 godina sam u nogometu, jasno mi je da kada su rezultati tu, da se ne mijenja. Normalno da me neke stvari ljute, ali klub je iznad svih."

Dugo traje neizvjesnost oko toga hoće li i kada će produžiti ugovor s Hajdukom. Pojavila se i priča da je Nadzorni odbor odbio uvjere koje je sportski sektor dogovorio s Livajom, što je Hajduk negirao.

"Neka se klub izjasni o tom pitanju, ja sam se već dogovorio tri puta", poručio je Livaja.

Za kraj je odgovorio na pitanje o odnosu s trenerom Gonzalom Garcijom:

"Nemam problema s njim. On ima neki svoj stil, ja mislim drugačije. Dobar je odnos, nema nikakve svađe, on jednostavno neke stvari vidi drugačije."

POGLEDAJTE VIDEO: Novak otkrio veliki problem otkazivanja utrka na Bliskom istoku

Marko LivajaHajdukUgovorOzljedaLokomotiva
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
