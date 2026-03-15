FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CRVENI VRAGOVI NISU ZAKAZALI /

Old Trafford slavi: Manchester United sve bliže Ligi prvaka

×
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Na ljestvici Premier lige treći United sada ima 54 boda, tri više od četvrte Aston Ville

15.3.2026.
18:02
Hina
VOYO logo
VOYO logo

U izravnom dvoboju za treće mjesto ljestvice engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je na svom Old Traffordu svladao Aston Villu sa 3-1.

Sva četiri gola postignuta su u drugom poluvremenu, Casemiro (53) je doveo United u prednosti, Barkley (65) je poravnao, da bi Cunha (71) i Šeško (81) osigurali pobjedu domaćima.

Treći United sada ima 54 boda, tri više od četvrte Aston Ville. Na ljestvici Premier lige vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea u domaćem 0-0 remiju protiv Leeds Uniteda. Crystal Palace je 14. sa 39 bodova, sedam više od 15. Leedsa.

Standings provided by Sofascore

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike