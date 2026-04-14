Tomašević odgovorio Hodu za život: 'To nije neobično'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je u utorak sa zamjenicima radove na dječjem vrtiću Stenjevec, koji bi trebali biti gotovi do ljeta kako bi djeca u vrtić krenula početkom nove pedagoške godine.

Pritom je odgovorio na kritike inicijative Hod za život koja ga je dan ranije prozvala da im je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu bana Jelačića "nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program“.

Tomašević je napomenuo kako nije neobično da se organizatore događaja na javnim površinama traži da dostave popis izvođača kako bi se provjerilo je li ta površina dovoljno velika.

"Kao što je već objašnjeno, taj dan je i Dan Europe te će na Trgu bana Jelačića biti događaj u organizaciji Grada. Zatražili su alternativnu lokaciju na Zrinjevcu kojom ne upravlja Grad direktno nego gradska ustanova Priroda grada Zagreba i tamo je već i prošla godine bio dozvoljen koncert i vjerujem da će biti i sada", kazao je gradonačelnik, uz napomenu da Hod za život mora dostaviti svu dokumentaciju.

'Dozvole nikad nisu bile upitne'

Govoreći o sporu sa zastavama, Tomašević je podsjetio da i dalje traju sudski sporovi, no da odluka vrijedi ako sud ne dokaže drugačije.

Iz Hoda za život su rekli da nisu dobili dozvolu za promet, no Tomašević je najavio da će ona biti riješena ovoga tjedna.

"Ne slažem se s time da se zakonski zabrani pobačaj, što zagovaraju. No što se tiče dozvola za štandove, to nikada nije bilo upitno", istaknuo je.

Inicijativa je u ponedjeljak objavila kako su od Grada Zagreba još 20. siječnja tražili dozvole za postavljanje pozornice na Trgu i zatvaranje prometa na dan Hoda.

Tvrde da se sjednice povjerenstva nadležnog gradskog ureda održavaju svaki tjedan i da je njihov zahtjev stavljen na stranu odnosno da je odlučivanje o njemu namjerno usporavano. Dodaju kako je od predaje njegova zahtjeva do zabrane postavljanja pozornice na Trgu povjerenstvo održalo osam sjednica.

