Zagreb odgovorio na prozivke Hoda za život: 'Nismo mogli odobriti Trg, tad se organizira Dan Europe'

Grad Zagreb izvijestio je u ponedjeljak da inicijativi Hod za život nije odobreno korištenje Trga bana Josipa Jelačića 9. svibnja jer se na toj lokaciji, taj dan, organizira obilježavanje Dana Europe.

"Grad Zagreb u suradnji s predstavništvom Europske komisije i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova na Trgu 9. svibnja obilježava Dan Europe te iz navedenog razloga nije mogao biti odobren zahtjev inicijative za korištenjem Trga u to vrijeme", poručio je Ured gradonačelnika nakon što je Hod prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića da mu je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu "nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program“.

Iz Grada navode kako se ta inicijativa obratila i Javnoj ustanovi Priroda Grada Zagreba radi korištenja alternativne lokacije, paviljona na Zrinjevcu te da ta ustanova očekuje dostavu kompletne dokumentacije kako bi mogla odlučiti o odobrenju prostora za planirani koncert.

Dodali su i da je izdavanje prethodne suglasnosti za povremeno zatvaranje prometa radi prolaska povorke odobreno te je u postupku izdavanja.

Grad je time odgovorio na navode Hoda da tri tjedna prije održavanja Hoda, 9. svibnja, još uvijek nisu dobili dozvolu za zatvaranje prometa na taj dan.

POGLEDAJTE VIDEO: Od tekstilnog radnika do akademske glumice: Ovo su struke naših saborskih zastupnika